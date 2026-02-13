Chris Paul annonce officiellement la fin de sa carrière !

Transféré aux Raptors lors la « trade deadline », Chris Paul vient officiellement d’être libéré par la franchise canadienne. Et, dans la foulée, il a annoncé que c’était tout simplement la fin de sa carrière !

« C’est fini ! Après plus de 21 ans, je m’éloigne du basketball » écrit-il sur son compte Instagram. « Alors que j’écris ces lignes, c’est difficile de vraiment savoir ce que je ressens, mais pour une fois — et la plupart des gens seraient surpris — je n’ai pas la réponse lol ! Mais, surtout, je suis rempli d’une immense joie et de gratitude ! Même si ce chapitre en tant que « joueur NBA » est terminé, le basketball restera à jamais gravé dans l’ADN de ma vie. J’ai été en NBA pendant plus de la moitié de ma vie, sur trois décennies. C’est fou rien que de le dire !! Jouer au basket pour gagner ma vie a été une bénédiction incroyable, qui s’est aussi accompagnée de beaucoup de responsabilités. J’ai tout assumé. Le bon comme le mauvais. Comme je l’ai appris, le leadership est difficile et ce n’est pas fait pour les faibles. Certains t’aimeront et beaucoup de gens ne t’aimeront pas. Mais l’objectif a toujours été le même, et mes intentions ont toujours été sincères. Mince, j’adore la compétition !! »

Deux médailles d’or olympiques mais pas de titre NBA

Un message qui fait évidemment écho à ce qui restera donc comme le dernier chapitre de sa carrière, ce retour aux Clippers conclu par une mise à l’écart de l’équipe alors qu’il était jugé trop négatif…

Le « Point God » n’aura ainsi pas changé depuis son arrivée en NBA, une teigne qui jouait avec une compétitivité exacerbée. « Un de ces mecs à qui on a volé les jouets lorsqu’ils étaient mômes » avait plaisanté Gregg Popovich.

Le futur Hall of Famer n’aura donc jamais remporté le titre après lequel il courait, mais il aura été 12 fois All-Star, 11 fois membre d’une équipe All-NBA, 9 fois membre d’une All-Defensive Team, six fois meilleur intercepteur de la saison NBA et cinq fois meilleur passeur. Il aura aussi été élu Rookie de l’année pour la saison 2005/06.

Avec Team USA, il aura récolté deux médailles d’or olympiques, à Pékin (2008) et à Londres (2012) ainsi qu’une médaille de bronze lors de la Coupe du monde 2006.

« Je suis tellement impatient de mettre à profit dans la suite de ma vie toutes les choses incroyables que le basket m’a apprises. Et surtout, celles que m’ont enseignées les personnes que j’ai eu la chance de rencontrer grâce au basket. À tous mes coéquipiers, entraîneurs, membres du staff, dirigeants et surtout à ma famille. Je ne saurais vous remercier assez… mais la bonne nouvelle, c’est que j’aurai désormais beaucoup plus de temps pour commencer à le faire ! Et le plus grand merci va à Celui qui est là-haut… » conclut-il ainsi.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.4 0.7 1.0 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.