Chris Paul était-il finalement trop leader pour les Clippers ?

Cela fait désormais quinze jours que Chris Paul a été renvoyé chez lui, pour attendre la suite que prendra sa carrière, qui ne se terminera donc pas à Los Angeles. Les Clippers ont décidé de divorcer avec le meneur de jeu, pour des raisons qui commencent à devenir de plus en plus claires. Notre consœur d’ESPN, Ramona Shelburne, vient de raconter les raisons de ce mariage manqué.

Pour savoir comment on peut en arriver à la décision de début décembre, il faut revenir à la signature du joueur au cœur de l’été, en juillet. Son rôle, pour les Clippers, devait d’être celui d’un vétéran plus important dans le vestiaire que sur le parquet. Car James Harden et Kawhi Leonard, aussi forts soient-ils, ne sont pas des grands bavards et la franchise avait besoin d’un leader vocal. Chris Paul, avec son caractère bien trempé, avait le profil.

Les Clippers voulaient un leader de vestiaire bienveillant…

Sauf que l’ancien de Phoenix est aussi (très) agaçant dans un vestiaire, tout le monde le sait depuis vingt ans maintenant, et la première erreur réside dans l’attente des dirigeants qui espéraient sans doute un joueur plus calme pour sa dernière saison, plus modéré, dans un groupe de vétérans qui n’a pas besoin d’être dirigé comme les jeunes Spurs la saison passée par exemple.

Mais même si, d’après Ramona Shelburne, Lawrence Frank aurait rassuré certains joueurs sur le faible temps de jeu de « CP3 », ce dernier espérait néanmoins avoir une chance de jouer pour sa dernière danse. Ce qui s’est confirmé pendant la présaison où il a réussi de bonnes performances, et pendant les entraînements du training camp où Chris Paul et les remplaçants dominaient souvent les titulaires.

En clair, arrivé avec un rôle limité, l’ancien All-Star montre finalement de belles choses sur le parquet, il profite des blessés pour avoir des minutes et commence surtout, dans le même temps, à faire ce qu’il fait partout : donner son avis. Sauf que les remarques du joueur ne sont pas appréciées et on lui fait comprendre qu’il doit éviter de trop dire ce qu’il pense. Forcément, pour un joueur qui a passé deux décennies à l’ouvrir, ça passe mal.

« Si ce qu’ils voulaient, c’était une pom-pom girl, pourquoi signer Chris Paul ? Il a déjà joué là-bas, ils le connaissent », résume le dirigeant d’une autre équipe, cité anonymement.

Un groupe peu vivant bousculé par les critiques

Les choses s’aggravent quand la saison régulière commence. Tout est ainsi allé de travers pour les Clippers. Dès le premier match, perdu contre le Jazz, Chris Paul veut parler avec le vestiaire de ce revers. Une habitude pour lui, qui se frotte à un groupe de Los Angeles pas particulièrement vivant après les rencontres.

Après quelques matches, notamment après celui à Phoenix où il ne joue pas la seconde période malgré les absences de Kawhi Leonard et James Harden, « CP3 » décide de parler avec Lawrence Frank à la salle d’entraînement. Au président de la franchise, il fait part de ses doutes concernant la culture de l’équipe, ce manque de discussions dans le groupe Whatsapp ou de moments passés ensemble en dehors des parquets.

Le président lui répond que le style de leadership du meneur de jeu n’est pas utile à Los Angeles et ressemble presque davantage à un boulet au pied. Ambiance…

Le même jour, le 7 novembre donc, Tyronn Lue et son joueur en parlent également au téléphone, pendant 40 minutes. Ce sera la dernière conversation entre les deux hommes, avant un silence seulement cassé ici ou là par des textos ou des mots rapides. Là encore, le joueur demande que des réunions soient organisées entre les leaders, que des entraînements soient programmés lors des jours de repos. Son coach estime alors qu’il est trop critique…

Quelques jours plus tard, et alors que Chris Paul ne joue plus, un nouveau rendez-vous avec Lawrence Frank intervient. Ce dernier critique encore son comportement et ses remarques négatives, et lui indique que c’est le « dernier avertissement ». Le 11 novembre, il s’excuse devant ses coéquipiers. Mais ce n’est pas terminé. Le dernier clou du cercueil, c’est sa relation avec Jeff Van Gundy, le monsieur défense de l’équipe, qui est également tendue.

Plus assez fort pour être aussi pénible à supporter ?

Tout se cristallise lors du match contre les Mavericks, le 29 novembre. Dans cette défaite, à l’issue d’un match accroché, Jeff Van Gundy n’a pas apprécié les commentaires de Chris Paul sur le choix de mettre Kawhi Leonard en défense sur Klay Thompson. L’ailier des Clippers revenait de blessure, son temps de jeu était limité et le voir batailler avec les courses du shooteur de Dallas était une mauvaise idée, selon l’ancien des Rockets. Il suggère alors que « The Klaw » change de joueur, tandis que l’assistant coach y voit de l’ingérence dans les consignes tactiques.

Dans l’avion vers Miami, il y a un débat sur cet épisode et Chris Paul demande à Kawhi Leonard et Kris Dunn s’il a « suggéré » ou bien « exigé » ce changement défensif. Les deux coéquipiers assurent que c’était une simple suggestion de sa part, et non une injonction. Tout cela sera ensuite raconté aux dirigeants, qui décident alors que l’aventure avec le joueur de 40 ans est terminée.

Alors, chronique d’un divorce prévisible ? Sur le papier, cette réunion entre le vétéran et son ancienne franchise tenait de la belle histoire. Mais son comportement trop exigeant, combiné avec son statut de joueur en fin de carrière, moins dominant, ont été de trop pour une équipe qui confirme aussi, via cette séparation, qu’elle ne veut pas être bousculée, ni sur le terrain, ni dans le vestiaire.

En bref, les Californiens manquent cruellement de caractère depuis le début de saison mais celui de Chris Paul était tout de même trop envahissant pour eux. Un autre dirigeant adverse propose cette conclusion : « C’était déjà un emmerdeur quand il était un grand joueur. Et désormais, il n’est plus un grand joueur. »

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.4 0.7 1.0 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.