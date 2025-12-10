Tyronn Lue : « Chris Paul et moi, on se parlait »

Une semaine après le départ surprise du groupe de Chris Paul en plein « road trip », Tyronn Lue a pris la parole pour évoquer les informations de Shams Charania. Notre confrère d’ESPN indiquait que le coach et le meneur de jeu des Clippers « ne se parlaient plus depuis plusieurs semaines ».

« On se parlait. Comment le faire jouer si je ne lui parle pas ? », réfute Tyronn Lue, qui confirme néanmoins une situation tendue. « Il y a eu une période où on a dit qu’il ne jouerait pas, qu’il serait écarté de la rotation et ce fut difficile pour lui. C’est un compétiteur, qui aime le basket. Mais après ça, ce ne fut plus vraiment le cas. »

Sans être totalement rompue, la communication entre les deux hommes n’était sans doute plus très importante. Sinon, pourquoi l’écarter définitivement, alors que les Clippers ont déjà mis à l’écart des joueurs par le passé – Marcus Morris, Bones Hyland ou encore PJ Tucker – avant de les réintégrer ?

« Il faut poser la question à Lawrence Frank », botte en touche l’entraîneur. « La franchise a pris cette décision mais on doit avancer. On essaie de gagner des matches et l’humeur n’a pas changé parce que Chris Paul est parti. Personne ne voulait le voir partir ainsi, donc rien n’a changé : on doit gagner des rencontres. »

Un entraînement « plus calme » sans Chris Paul…

Et alors que Shams Charania racontait que l’ancien des Rockets et des Suns n’hésitait pas « à demander des comptes à la direction, aux entraîneurs et aux joueurs » de Los Angeles, John Collins confirme cette information en glissant, « sans entrer dans les détails » que « l’entraînement était clairement plus calme sans lui »…

Se disant « en paix » avec sa situation, Chris Paul attend désormais la suite, avec des Clippers qui pourraient le transférer dans quelques jours. Pour Tyronn Lue et ses troupes, il s’agit, comme il le disait, de gagner, et vite, pour enfin sortir du marasme et lancer la saison. Et pour ça, mieux vaut avoir un effectif au complet.

« Je n’ai pas le contrôle sur les blessures. En commençant la saison, on pensait avoir une très bonne équipe, avec une vraie chance d’aller loin. Quand on perd Bradley Beal, Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr, Bogdan Bogdanovic, ça devient difficile », se lamente le coach, champion NBA 2016 avec Cleveland. « C’est compliqué pour nous. Mais on doit trouver la solution, savoir ce qu’on veut faire et comment on veut faire, pour sortir de cette ornière. »