Dès que ça devient dur, les Clippers ramollissent

Après cinq matches d’affilée loin de Los Angeles, les Clippers retrouvaient leur salle, en espérant briser leur mauvaise série, contre les Grizzlies. C’est raté, avec une nouvelle défaite après une rencontre où les Californiens n’ont pas vraiment existé.

C’est leur 4e défaite de suite, la 9e en 10 matches, et même la 20e en 26 rencontres depuis le début de saison. Comme les Pelicans sortent de deux victoires d’affilée, se retrouver à la dernière place de la conférence Ouest ne semble plus impossible pour les hommes de Tyronn Lue…

Et ce qui frappe, c’est encore une fois le manque de caractère de cette équipe, dominée sans proposer une quelconque réponse mentale ou physique.

« Mentalement, quand les choses deviennent dures, il faut être encore plus dur », remarque et espère Tyronn Lue. « On peut bien jouer et si une ou deux choses tournent mal, alors on se dit que ça recommence, au lieu de se dire qu’il faut être encore plus dur, plus fort et faire les choses encore mieux. Ces cinq, six ou sept derniers matches, on n’a pas été capable de faire ça. »

La preuve contre les Grizzlies. La première mi-temps ne fut pas forcément bonne, avec notamment 12 ballons perdus mais pourtant, dans le troisième quart-temps, ils reviennent et passent même devant. Sauf que pour les Clippers, c’est alors que le plus dur commence : tenir. En deux minutes, Ja Morant et ses coéquipiers passent un 9-0 et, malgré un temps-mort, les espoirs de Los Angeles sont désormais morts.

« On n’a pas su marquer, notamment en deuxième quart-temps. Leur taille nous a fait mal, quand Jock Landale et Jaren Jackson Jr. étaient ensemble sur le parquet, mais on s’est tué aussi, en ne jouant pas correctement », se lamente le coach des Clippers. « Lorsque que la pression nous pousse à accélérer, on a tendance à ne pas faire ce qu’on est censé faire. Ils en ont pleinement profité. On a aussi perdu des ballons à ce moment-là et on était désorganisé. »

Des critiques qui pourraient coller avec n’importe quelle défaite ou presque des Clippers cette saison…