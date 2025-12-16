Jaren Jackson Jr. et Cam Spencer coulent les Clippers

Après leur “road trip” de cinq matchs terminé avec seulement une victoire, les Clippers retrouvaient leur Intuit Dome pour y défier les Grizzlies. Les Californiens réalisent un bon début de match et créent le premier écart de la partie, mais l’entrée en jeu de Cam Spencer (27 points, 9/13 au tir et 7/10 de loin) permet à Memphis de revenir à deux longueurs. L’arrière démarre sa soirée avec sept points et un parfait 3/3 au tir. Cependant, les visiteurs ne repassent pas devant au terme de ce premier acte (27-25).

Dès le début du deuxième quart-temps, Jaren Jackson Jr. (31 points, 4 rebonds, 4 passes) plante un tir à 3-points et Memphis prend l’avantage. L’intérieur connaît un coup de chaud puisqu’il inscrit 13 points en un peu moins de quatre minutes pour donner de l’air à son équipe (42-34).

Après avoir compté jusqu’à 13 points de retard, les Clippers se rattrapent légèrement avant de rejoindre les vestiaires, mais sont toujours menés à la pause (56-48). À la reprise, Los Angeles passe un 11-1 dans lequel Kris Dunn se montre avec deux tirs primés pour reprendre l’avantage, mais cela ne dure pas.

Cam Spencer comme bourreau

Rapidement, Memphis corrige le tir, reprend l’avantage et crée un nouvel écart accentué par le retour en jeu de Jaren Jackson Jr. qui met deux paniers de suite. À la dernière seconde de ce troisième quart-temps, Vince Williams Jr. réussit une claquette et les Grizzlies mènent 90 à 74 avant le début du dernier acte.

Si à deux reprises les Clippers arrivent à repasser sous la barre des dix points grâce à des tirs primés de Bogdan Bogdanovic et de Kobe Brown, à chaque fois, Memphis répond par l’intermédiaire de Cam Spencer, intenable derrière l’arc. Quelques minutes plus tard, l’arrière plante deux flèches longue distance pour donner vingt points d’avance à Memphis (106-86).

Assez logiquement, les Clippers ne reviennent pas, et s’inclinent 121-103. C’est une quatrième défaite de suite avant un déplacement à venir très compliqué face à OKC ce jeudi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jaren Jackson Jr. a mis Memphis sur la voie. Alors que les Grizzlies avaient raté leur début de match, Jaren Jackson Jr. s’est chargé de remettre Memphis devant. Au début du deuxième acte, l’intérieur met 13 points pour mettre les Clippers sous l’eau et contraindre les Californiens à courir après le score. À la mi-temps, il compte 21 points à 9/11 au tir. Il connaît une bonne séquence dans le troisième acte pour enfoncer un peu plus les Clippers et finir sa soirée avec 31 points à 13/18 au tir, 4 rebonds et 5 contres.

Cam Spencer coule les Clippers. Dans le dernier quart-temps, les Clippers tentent de revenir, mais toutes leurs tentatives sont stoppées par des tirs de loin de Cam Spencer. Après avoir empêché Los Angeles de remonter au score, l’arrière enchaîne deux paniers primés pour donner vingt longueurs d’avance à son équipe et sceller le sort de ce match.

Tyronn Lue cherche des solutions, sans succès. Pour tenter d’insuffler un nouvel élan à son équipe, Tyronn Lue a légèrement modifié ses rotations en accordant davantage de temps de jeu aux jeunes à l’image de Jordan Miller et Kobe Brown qui ont, tous les deux, joué plus de vingt minutes, sans succès. L’entraîneur des Clippers a également fini le troisième quart-temps avec un “small ball” qui s’est avéré inefficace puisque les Grizzlies ont profité de leur avantage de taille pour creuser un peu plus l’écart.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.