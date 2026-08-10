Une invitation à un training camp pour Ben Simmons

Après une année sans jouer, à taquiner le goujon, Ben Simmons n’a visiblement pas encore dit son dernier mot. Sans club la saison dernière, l’ancien numéro 1 de la Draft 2016 a publié ces derniers jours un message assez explicite sur Instagram, accompagné d’une photo de lui près d’un panier.

« Je ne changerais rien à mon histoire. Les hauts, les bas, la douleur, le temps, les leçons. J’accepte tout cela », écrit-il. « Chaque chapitre a construit quelque chose en moi que je n’aurais pas pu construire autrement. Reconnaissant pour ce que j’ai vécu. Fier de là où j’en suis. Prêt pour la suite, quelle qu’elle soit. »

Une manière de confirmer qu’un retour en NBA reste bien dans ses plans, et selon Andscape, plusieurs franchises NBA auraient ainsi pris contact avec le camp de Ben Simmons. Une équipe de la conférence Ouest lui aurait même proposé de participer à son training camp.

En juin, Ben Simmons avait confirmé qu’il envisageait toujours un retour, sans avoir encore choisi de destination, et deux franchises avaient notamment retenu son attention. « Peut-être que je retournerai à Philly », avait-il ainsi lancé. « Miami serait sympa aussi. Et pas parce que c’est Miami. J’aime Erik Spoelstra, j’aime le Heat, j’aime leur organisation, j’aime leur culture. »

Un retour aux Sixers aurait évidemment une dimension très particulière, puisque c’est à Philadelphie que Simmons avait connu ses meilleures années, mais aussi une fin d’aventure extrêmement compliquée après les playoffs 2021.

Les Jeux olympiques 2028 en ligne de mire

À 30 ans, Ben Simmons ne cherche donc plus nécessairement à retrouver un rôle majeur, et l’idée serait d’abord de revenir dans une rotation NBA, de prouver que son physique peut tenir et de reconstruire progressivement sa carrière.

Avec un autre objectif à plus long terme : porter enfin le maillot de l’Australie aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Sa présence récente à un mini-camp australien irait d’ailleurs dans ce sens et entretient l’espoir de le voir rejoindre les Boomers dans les prochaines années.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google