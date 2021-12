Transfert avorté de Chris Paul aux Lakers : pour David Stern, la priorité était l’attractivité des Hornets

« Je dis toujours que j’ai joué aux Lakers pour un court instant. Genre, quelques heures. » Ainsi s’exprimait Chris Paul, dans un podcast en date de juillet 2020, en référence à son transfert avorté aux Lakers en décembre 2011, il y a dix ans de cela donc.

« C’était fait. On m’a dit que c’était une affaire conclue. Le communiqué de presse était prêt à être diffusé. Heureusement, nous ne l’avons pas envoyé », souffle encore aujourd’hui John Black, ancien vice-président des relations publiques des Lakers, interrogé par le Los Angeles Times dans un long papier sur le sujet.

On rappelle qu’à l’époque, les médias américains s’étaient montrés quasiment affirmatifs sur ce transfert d’ampleur, qui aurait vraisemblablement changé le visage de la ligue. Au cœur de cet échange, l’arrivée de Chris Paul, alors âgé de 26 ans, aux Lakers pour former une ligne arrière invraisemblable de talent avec Kobe Bryant (33 ans).

Les Rockets devaient mettre la main sur Paul Gasol, tandis que les Hornets attendaient les venues de Lamar Odom, Luis Scola, Kevin Martin et Goran Dragic. Mais l’échange n’a pas eu lieu en raison du véto de la NBA, alors propriétaire des Hornets.

Attirer un acheteur potentiel

« Avec notre rôle de propriétaires, de propriétaires intérimaires, l’objectif était à la fois d’attirer un acheteur potentiel pour la franchise, puis de la vendre à quelqu’un », rapporte Stu Jackson, vice-président exécutif des opérations basket de la ligue à l’époque.

Aux yeux du dirigeant ce jour-là, qui confie son sentiment à David Stern, ce package de quatre joueurs peut être une bonne opération sportive pour les Hornets. Stu Jackson a également la présence de Monty Williams sur le banc des Hornets en tête. Avec lui, l’équipe peut viser un premier tour de playoffs mais pas davantage. « Ils allaient être bons mais pas assez » tout en ajoutant de gros contrats à l’équipe.

Le vice-président de la ligue pense même que les Hornets « seraient pris dans la médiocrité et qu’une équipe médiocre n’est pas nécessairement attrayante pour un propriétaire potentiel. […] Et à ma grande surprise, après un jour supplémentaire, David a compris et a accepté. Il a pris la décision d’opposer son veto à l’échange et de ne pas l’approuver. »

« David s’est expliqué sur la raison pour laquelle il a opposé son veto en disant que la monnaie d’échange n’était pas suffisante pour un joueur du calibre de Chris Paul. Ce n’était qu’une demi-vérité. L’autre élément était qu’il voulait aussi que les Hornets soient attrayants pour un propriétaire potentiel », poursuit l’ancien bras droit du grand patron de la ligue.

Les Lakers « punis » par la NBA ?

Une fois l’échange avec les Lakers avorté, « CP3 » est envoyé chez les voisins des Clippers, le 14 décembre 2011, en échange d’Eric Gordon, Chris Kaman, Al-Farouq Aminu et un premier tour de draft 2012 (Austin Rivers).

Évidemment côté Lakers, la pilule a eu du mal à passer chez certains… Même si David Stern expliquait en 2017 que sa décision « se basait uniquement sur ce qui était bon pour La Nouvelle-Orléans, et ce qui n’était pas bon. Ça n’avait rien à avoir avec les Lakers ».

« J’ai eu le sentiment que nos fans se sont dits : ‘La ligue veut juste punir les Lakers’« , se souvient Jeanie Buss, la présidente de la franchise. « Comme si la ligue empêchait les Lakers de réussir. Et ce n’était pas du tout le cas. David n’agissait pas en tant que ‘commissionner’ mais en tant que personne protégeant les Hornets. Ce que je veux que les fans sachent et retiennent, c’est que la ligue n’essaie pas de nous rabaisser. Cela n’a jamais été l’intention de David Stern et il n’était pas juste que David soit hué lorsqu’il est venu à LA après cela. Il ne méritait pas cela. »