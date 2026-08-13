La vente des Lakers s’est bouclée en trois jours !

Ce mercredi, Josh Kushner et Bob Iger ont surpris tout le monde en rachetant les Lakers pour un montant record de 12.5 milliards de dollars. Un rachat qui intervient seulement 14 mois après l’acquisition réalisée par Mark Walter pour 10 milliards de dollars.

Si le timing surprend, la surprise est d’autant plus forte puisque rien ne destinait les deux hommes à acquérir les Lakers. Josh Kushner et Bob Iger étaient prêts à se positionner sur une franchise de Las Vegas. Surtout, Josh Kushner, le gendre de Donald Trump, avait aussi été mentionné pour diriger le groupe d’investisseurs privés choisi par Gianni Infantino dans son projet de création d’une société commerciale de la FIFA.

De son côté, Bob Iger ne semblait pas intéressé par les Lakers puisqu’il s’est toujours revendiqué supporter des Clippers. C’est d’ailleurs un proche de Steve Ballmer, l’actuel propriétaire de la franchise californienne.

«Je suis un fan des Clippers», affirmait Bob Iger, en 2021, au micro du podcast «The Old Man And The Three» animé par JJ Redick. «Lorsque j’ai quitté New York pour Los Angeles en 2000, il me fallait une équipe à encourager parce que je suis un fan NBA. Les Lakers étaient les grands rivaux des Knicks, l’équipe que j’ai supportée dans ma jeunesse. Donc je ne pouvais pas supporter les Lakers : ce n’est pas dans mon ADN.»

De Las Vegas à Los Angeles

Au vu de ces éléments, une question subsiste : pourquoi les deux hommes ont-ils arrêté leur choix sur les Lakers ? Après avoir vu son projet à la FIFA prendre l’eau, Josh Kushner, avec Bob Iger, s’est remis sur la constitution de son dossier en vue d’une création d’une franchise à Las Vegas. Leurs plans ont été bousculés lorsque les deux hommes ont appris que Mark Walter était prêt à vendre les Lakers. Ils se sont alors positionnés pour l’achat et il n’a fallu que trois jours pour boucler la vente.

«Nous étions vraiment impliqués pour acquérir la nouvelle franchise de Las Vegas. C’est alors qu’on nous a informés que Mark Walter pouvait être prêt à lâcher ses parts des Lakers», raconte Bob Iger. «Compte tenu de la valeur de la franchise et de sa nature iconique, nous avons estimé qu’il serait judicieux de saisir cette opportunité. L’accord a été bouclé en trois jours.»

Jeanie Buss conserve son poste

En un peu plus d’un an, Mark Walter s’est activé pour augmenter les revenus de son équipe. Le désormais ex-propriétaire des Lakers a effectué plusieurs vagues de licenciement pour réduire les dépenses. Il a également déplacé l’équipe de G-League pour la faire jouer dans le centre d’entraînement d’El Segundo. Enfin, Mark Walter a augmenté le nombre de places en «courtside» et a trouvé un sponsor pour les Laker Girls. Ainsi, il a pu réaliser une plus-value de 2.5 millards de dollars sur la franchise californienne, et ce même après le départ de LeBron James.

Avec ce changement de propriétaire, la question du rôle de Jeanie Buss arrive rapidement sur la table. Lors de la vente en 2025, la fille de Jerry Buss avait été stratège en insérant une clause dans le contrat de vente, lui assurant son poste de présidente de l’équipe jusqu’en 2030. Néanmoins, Bob Iger a affirmé que Jeanie Buss devrait conserver ce rôle malgré le changement de dirigeants.

«Nous avons beaucoup de respect pour Jeanie et son père, compte tenu de tout ce qu’ils ont accompli pour cette équipe», poursuit Bob Iger dans son échange avec le California Post. «Nous avons l’intention d’honorer l’accord qu’elle avait obtenu avec Mark Walter.»

Luka Doncic rassure les fans

Pour faciliter ce changement de propriétaire, Bob Iger a aussi confirmé avoir échangé avec Jeanie Buss et JJ Redick. Ce dernier avait pu rencontrer Bob Iger lorsqu’il évoluait aux Clippers entre 2013-2017 à une époque où le nouveau propriétaire des Lakers disposait d’un abonnement annuel pour assister aux matchs de «Lob City».

De son côté, Luka Doncic va connaître un cinquième groupe de dirigeants en trois ans ! Pour rassurer les fans les plus inquiets, il a publié un message sur X.

«Être un joueur des Lakers veut tout dire pour moi», commence-t-il par écrire. «J’ai hâte de revenir sur les terrains et de ramener un titre à cette ville. J’ai dû m’habituer aux changements importants ces dernières années, mais je sais que, peu importe ce qui se passe, il n’y a aucune limite au potentiel de cette franchise. Je vais rencontrer Bob et Josh. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose de vraiment spécial à Los Angeles.»

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