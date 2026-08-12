Les Lakers vendus pour 12.5 milliards de dollars !

Une franchise NBA vendue, ça n’arrive déjà pas tous les jours. Alors une franchise NBA vendue deux fois en moins de quinze mois, c’est encore plus inédit, voire intrigant. Surtout quand il s’agit d’une des plus puissantes et importantes de la ligue.

ESPN nous apprend en effet que les Lakers ont été vendus à Josh Kushner (le frère de Jared, gendre de Donald Trump) et Bob Iger pour 12.5 milliards de dollars – un record dans le sport américain. Le dernier record datait de juin 2025 avec les 10 milliards dépensés par Mark Walter pour acheter… les Lakers.

Josh Kushner et Bob Iger étaient à l’origine lancés dans l’acquisition de la future franchise de Las Vegas mais ont décidé de faire cette offre massive à Mark Walter, qu’il n’a donc pas refusée. L’ex-propriétaire fait ainsi une plus-value de deux milliards de dollars en quelques mois seulement – l’officialisation de la vente, annoncée en juin 2025, ayant eu lieu en octobre.

« En tant que fans historiques de la NBA, on est profondément honoré d’avoir cette opportunité de prendre les rênes des Lakers, une des franchises les plus emblématiques du sport mondial », déclarent les deux hommes d’affaires dans un communiqué.

De son côté, Mark Walter glisse qu’avoir été propriétaire des Lakers fut « un des grands honneurs » de sa vie. Néanmoins, on peut se demander pourquoi il décide de vendre aussi vite une telle franchise (il garde les Dodgers). Notre consœur Ramona Shelburne indique qu’il fait actuellement l’objet d’une enquête pour des fraudes fiscales. Ces dernières auraient été commises par des sociétés liées à celui qui a fait fortune dans le secteur de l’assurance.

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