La NBA valide la vente des Lakers à Mark Walter pour 10 milliards de dollars

La NBA a officiellement validé la vente des Lakers à l’homme d’affaires Mark Walter pour un montant record estimé à 10 milliards de dollars. L’opération, approuvée à l’unanimité par les autres propriétaires de la ligue, marque un tournant historique pour la mythique franchise, tout en garantissant une continuité dans sa direction.

Mark Walter, déjà copropriétaire des Los Angeles Dodgers et figure importante du sport américain, devient ainsi l’actionnaire majoritaire des Lakers. De son côté, Jeanie Buss conserve son rôle de gouverneure et continuera de superviser les opérations quotidiennes de l’équipe.

« Les Lakers sont l’une des franchises les plus emblématiques de tout le sport, définie par une histoire d’excellence et une quête incessante de grandeur » explique Mark Walter. « Peu d’équipes portent un tel héritage et une telle influence à l’échelle mondiale. C’est un privilège de travailler aux côtés de Jeanie Buss pour maintenir cette excellence et établir de nouveaux standards de réussite, sur et en dehors du terrain. »

Jeanie Buss reste aux commandes

La décision de maintenir Jeanie Buss à la tête de l’organisation s’inscrit dans la volonté de Mark Walter de préserver la culture et la stabilité du club, géré par la famille Buss depuis 1979.

« Au cours de la dernière décennie, j’ai appris à connaître Mark, d’abord comme homme d’affaires, puis comme ami, et désormais comme collègue » assure Jeanie Buss. « Il a démontré à maintes reprises son engagement à ramener des titres à Los Angeles, et, au nom des fans des Lakers, je suis plus qu’enthousiaste pour l’avenir. »

Avec cette transaction colossale, la valeur des Lakers établit un nouveau record pour une franchise NBA, confirmant l’attractivité du marché de Los Angeles et le prestige du maillot « Purple & Gold ».