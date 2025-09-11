Kai Jones vers l’Efes Istanbul ?

Le mois dernier, le Heat avait fait passer un test à Kai Jones. Visiblement, ça n'a pas convaincu la franchise de Miami puisque le pivot n'a pas signé en Floride. De son côté, BasketNews annonce que son avenir pourrait davantage s'écrire en Europe, à l’Efes Istanbul.

Il serait proche de signer avec le club turc, qui tiendrait alors le remplaçant de Vincent Poirier, opéré d'une blessure au genou droit quelques jours avant l'EuroBasket et forfait pendant quatre mois.

Une clause serait d'ailleurs introduite dans le contrat de Kai Jones (24 ans) pour qu'il puisse partir en janvier, au moment du retour du Français, et pourquoi pas revenir en NBA.

Afin de peut-être faire décoller une carrière qui patine un peu depuis son arrivée en 2021, avec seulement 3.5 points de moyenne en 107 matches, même si son passage aux Mavericks la saison passée fut très satisfaisant, avec 11.4 points par match en 12 rencontres.

Kai Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHA 21 3 64.3 50.0 37.5 0.1 0.4 0.5 0.2 0.4 0.0 0.3 0.1 1.0 2022-23 CHA 46 12 55.8 21.1 73.1 0.8 1.9 2.7 0.3 1.4 0.4 0.7 0.7 3.4 2024-25 * All Teams 40 12 79.8 20.0 71.9 1.0 2.1 3.1 0.6 1.2 0.4 0.5 0.6 5.0 2024-25 * LAC 28 7 72.2 0.0 75.0 0.5 1.1 1.6 0.4 0.8 0.2 0.4 0.5 2.2 2024-25 * DAL 12 22 83.6 33.3 70.0 2.1 4.5 6.6 1.2 2.2 0.8 0.7 0.8 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.