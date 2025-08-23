Quatre mois d’absence pour Vincent Poirier

La semaine dernière, on apprenait que Vincent Poirier était contraint de déclarer forfait pour le prochain Euro avec les Bleus, à cause de sa blessure au genou droit. Quelques jours plus tard, on en sait davantage sur son indisponibilité et son club, l'Anadolu Efes, table sur une absence de quatre mois !

Opéré en France, l'intérieur de 31 ans va donc également rater le début de saison en Turquie et on ne devrait pas le revoir sur les terrains avant 2026. Malheureux sur le plan physique ces derniers mois, on se rappelle qu'il avait déjà dû manquer les JO 2024 sur blessure.

À la peine sur le début de la préparation française, Vincent Poirier était pourtant bien parti pour intégrer l'effectif de Frédéric Fauthoux pour sa première compétition sur le banc des Bleus. À sa place, ce sont Alex Sarr et Mam Jaiteh qui ont été retenus au poste de pivot.