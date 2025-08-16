Blessé au genou droit, Vincent Poirier ne verra pas l’Euro

On savait déjà qu'il était forfait pour la revanche face à l'Espagne ce soir à l'AccorArena de Paris Bercy, après avoir été de nouveau vu à la peine au match aller à Badalone, et même parfois méconnaissable sur ce début de préparation. Mais, cette fois, le couperet est tombé sévèrement sur la tête de Vincent Poirier, qui a été déclaré forfait pour le prochain Euro, ainsi que le confirme L'Equipe.

Le pivot de l'Efes Istanbul souffre encore du genou droit et les staffs médicaux concernés ont donc décrété qu'il n'était pas en condition physique pour continuer l'aventure.

Changement de plan pour Fauthoux ?

Décidément, pour sa première compétition internationale du nouveau sélectionneur, Freddy Fauthoux, n'aura pas été épargné par les blessures et les absences diverses. Surtout dans le secteur intérieur avec Victor Wembanyama (thrombose veineuse), Rudy Gobert (repos), puis Matthias Lessort (insuffisamment remis de sa blessure au genou) qui ont tous dû renoncer.

Avec ses 62 sélections et son expérience, aussi bien en Euroleague qu'en FIBA (et un peu en NBA), Poirier semblait un choix assez évident dans la peinture pour y accompagner son ancien coéquipier du Real Madrid, et néo capitaine des Bleus, Guerschon Yabusele. Cela devrait ouvrir une option pour Mam Jaiteh pour la sélection finale, et il faudra surveiller le choix du coach qui avait initialement prévu de se séparer de deux extérieurs.

Peut-être sera-t-il contraint de rappeler un intérieur récemment coupé, et on pense à Moussa Diabate.