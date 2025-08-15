NBA
France – Espagne sans Zaccharie Risacher, ni Vincent Poirier

Pour la deuxième rencontre face à l'Espagne, programmée pour samedi soir à l'AccorArena, les Bleus seront privés de leur ailier et de leur pivot titulaires.

Vingt-quatre heures après avoir battu l'Espagne à Badalone, l'Equipe de France est de retour dans la capitale.  Direction l'AccorArena pour la manche retour face aux Espagnols. Ce sera à 21h00, avec un hommage à Nicolas Batum et Nando De Colo, les deux jeunes retraités en sélection.

Alors que cette rencontre sera décisive pour le choix final de Frédéric Fauthoux, on a appris que deux joueurs étaient forfaits pour ce Espagne – France. Il s'agit de Zaccharie Risacher (coude droit) et Vincent Poirier (genou droit), et le staff parle de mise au repos.

Les douze pour la rencontre sont donc Elie Okobo, Isaïa Cordinier, Bilal Coulibaly, Sylvain Francisco, Nadir Hifi, Jaylen Hoard, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledon, Alexandre Sarr, Matthew Strazel, Mam Jaiteh et Guerschon Yabusele.

