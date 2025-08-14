Espagne – France : les Bleus brisent enfin la malédiction

Après deux matchs d'échauffement face au Monténégro et à la Grande-Bretagne, les Bleus passaient un cap dans leur préparation avec un match en terre hostile, à Badalone, face à l'ennemi historique espagnol. Cette fois-ci, Ricky Rubio est dans les tribunes et la Roja a dû s'incliner face à la France, pour la première fois depuis 2014 (75-67).

Un premier quart qui se finit bien

En quête de repères des deux côtés, les défenses prennent le pas sur les attaques en début de match. Il faut même attendre 2 minutes 30 pour voir le premier panier du match, inscrit par Matthew Strazel de loin. En face, la Roja frappe fort aussi avec Willy Hernangomez qui se joue de Vincent Poirier et lui dunke sur la truffe ! A part ça, les Français défendent dur et repoussent les Ibères loin du cercle. A l'inverse, Guerschon Yabusele (12 points) s'impose en puissance pour aller provoquer faute après faute (même s'il y a du déchet encore aux lancers).

Après Strazel qui a bien donné le ton, c'est Sylvain Francisco qui apporte à son tour une belle étincelle à la mène. Son entrée décante bien le jeu offensif tricolore, servant Jaylen Hoard (13 points), puis TLC pour deux paniers faciles sous le cercle. L'ailier du Maccabi vient même conclure une très belle fin de premier quart sur un 3-points dans le coin, donnant +11 aux Bleus (25-14), qui ont pris l'ascendant aux rebonds (13 à 5).

Sylvain Francisco en contrôle

Si Zaccharie Risacher (12 points) se donne des opportunités intéressantes sur le jeu rapide, le début du 2e quart est moins bon en attaque. Sorti du banc, Santi Yusta prend lui le relais du shooteur du Barça, Dario Brizuela, et les locaux réduisent la distance au tableau d'affichage. Le jeu est plus haché, on serre les défenses mais les Bleus gardent le cap, avec Alex Sarr à la claquette pour redonner +10.

Francisco reprend son chantier et sert idéalement Okobo qui fait mouche derrière l'arc, mais, à l'image d'un Vincent Poirier qui se cherche encore et manque un panier tout cuit sous le cercle, les Bleus ne font pas encore l'écart, alors que Josep Puerto réplique aussi à 3-points. En tout état de cause, les rotations de Coach Fauthoux se sont réduites assez nettement sur ce match, avec Mam Jaiteh, Nadir Hifi et Théo Maledon qui restent scotchés sur le banc (43-35).

Willy fait de la résistance

Maledon et Hifi sont justement dans le cinq qui reprend l'action au retour des vestiaires, et l'arrière parisien s'illustre sans tarder avec un tir en complet déséquilibre, en fin de possession. Mam Jaiteh les rejoint bientôt sur les planches catalanes, mais ça coïncide avec un 9-3 des espagnols conclu par le dunk de Sergio De Larrea.

Fauthoux arrête le jeu avec un écart réduit à -4 et remet son équipe dans le bon sens, à savoir un 6-0 grâce à un dunk de Risacher suivi d'une nouvelle interception de Hifi qu'il conclut. Le travail de sape de Willy Hernangomez, qui arrive à la quinzaine de points, meilleur marqueur du match, permet aux siens de limiter la casse avant le dernier quart (58-52).

Une fin de match bien maîtrisée

Si ce n'est toi, c'est donc ton frère… Et de fait, Juancho Hernangomez se signale avec 5 points consécutifs alors que les Bleus, Risacher en tête, se précipitent un peu trop offensivement. Maledon et Hoard trouve la même longueur d'ondes au alley oop. Le futur madrilène trouve ses repères et trouve ses coéquipiers pour redonner de l'air aux Bleus. Risacher s'impose en ligne de fond pour le panier plus la faute, mais les Rouges restent en embuscade.

Un dernier coup d'accélérateur placé par Risacher, Hoard et Hifi plie définitivement le match en faveur des Bleus de Fauthoux qui ne seront plus rejoints (75-67). La manière n'a pas toujours été au rendez-vous en attaque, mais l'application défensive a été encourageante pour cette Equipe de France qui doit encore écrémer son effectif. Une tâche vraiment pas facile avec de bonnes prestations de partout sur les lignes arrières…

Revanche samedi à l'AccorArena de Paris Bercy.