France – Monténégro : A Sarr Is Born !

Après un rapide camp d'entraînement délocalisé en Vendée, les Bleus ont repris les affaires sérieuses, avec un premier match de préparation et une première victoire face au Monténégro (81-75). Avec un effectif forcément expérimental, privé de Isaia Cordinier, Mouhammadou Jaiteh, Yoan Makoundou (qui a depuis été coupé), et Elie Okobo, l'Equipe de France a fait le travail sérieusement, fidèle à son ADN défensif, en venant à bout des coéquipiers de Nikola Vucevic (19 points, 6 rebonds, 4 passes), notamment grâce à une très belle première impression d'Alexandre Sarr (19 points, 4 rebonds) pour sa première sélection.

Une accélération en fin de premier quart

Comme on pouvait s'y attendre, les Bleus ont un peu de mal à trouver du rythme en attaque en début de match. Si Bilal Coulibaly s'offre un panier facile grâce à sa défense agressive sur le porteur de balle, ça manque encore de liant et on a souvent recours aux initiatives personnelles. Mais, avec un cinq majeur constitué d'hommes de confiance, à savoir, Matthew Strazel, Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher, Guerschon Yabusele et Vincent Poirier, Coach Fauthoux obtient en tout cas des résultats rapidement de l'autre côté du terrain, avec une belle solidarité défensive, illustrée par un joli contre de Risacher.

Les Monténégrins trouvent quant à eux de l'adresse tôt, et Nikola Vucevic montre la voie en inscrivant 7 des 13 premiers points de sa sélection. Un tout nouveau cinq tricolore inspire un premier écart en fin de premier quart, notamment grâce à Alexandre Sarr qui apporte l'étincelle. Le pivot des Wizards, qui honore sa première sélection, ne tarde pas à se mettre en lumière avec 8 points rapides. Avec Théo Maledon qui met à son tour le nez à la fenêtre, avec un panier plus la faute (et une super passe pour Sarr), les Bleus terminent fort et mènent de 11 unités (24-13).

Les Bleus étouffent le Monténégro en défense

Intenses en défense, les Bleus se facilitent la tâche, comme Yabusele qui profite d'une nouvelle balle perdue monténégrine pour aller claquer un gros dunk. Les Bleus maintiennent leur pression défensive. Igor Drobjnak a beau rentrer un tir lointain à la fin de l'horloge, le Monténégro éprouve les pires difficultés à mettre son jeu en place, avec Vucevic qui ne peut capter le cuir au poste bas et prend une technique de frustration…

Fauthoux ouvre largement son banc, et Moussa Diabaté rentre son premier tir en crochet dès son entrée en jeu. La France fait la course en tête en première mi-temps, au-dessus de la dizaine à la pause (38-27), et ce malgré une belle gabegie derrière l'arc : un petit 5/18 ! Non, c'est sur les balles perdues adverses (16) que la France fait la différence.

Premier coup de gueule de Freddy Fauthoux

Vucevic continue son petit festival, et l'ancien Bull, Marko Simonovic, parvient à s'imposer sur la transition. Le Monténégro ne veut pas s'avouer vaincu mais la domination athlétique des Français continue de se faire sentir, à l'image de Maledon toujours pied au plancher pour provoquer la défense. Coulibaly rallume la mèche de loin et Ousmane Dieng ouvre son compteur (international) à mi-distance pour alimenter la marque. Mais ce sont bien les Monténégrins qui sont plus agressifs.

Freddy Fauthoux appelle même un temps mort alors que l'écart s'est réduit à 7 unités, pour piquer une petite gueulante et remobiliser ses troupes défensivement. Il n'est pas écouté immédiatement alors que Jovan Kljajic marque 5 points consécutifs pour inquiéter encore davantage les Bleus, qui encaissent tout de même 28 points dans le quart temps. Il n'y a plus que 4 points d'avance pour les Bleus au Vendéespace avant la dernière ligne droite (59-55).

Une vraie fin de match

Sans paniquer, les jeunes tricolores retrouvent la marche avant, grâce à Sarr qui a de la réussite à 3-points sur tir qui finit par tomber dedans, et qui ne laisse aucune chance à ses adversaires sur la claquette dunk. Avec Hifi ultra efficace avec 14 points en 15 minutes de jeu et qui en remet une couche derrière l'arc, les Bleus ont retrouvé leur écart initial sur 8-0 autoritaire. Tout comme ce nouveau dunk ligne de fond de Sarr, superstar à 19 points !

Vaillante jusqu'au bout, la sélection monténégrine s'accroche, avec Simonovic (14 points) qui ramène l'écart à une seule possession (-3) à 30 secondes de la fin du match. Sylvain Francisco assure aux lancers et permet aux Bleus d'assurer la victoire pour démarrer du bon pied leur phase de prépa à l'Euro (81-75).

Stats

Photos : Sofia Hamioui