Le groupe France pour affronter le Monténégro

Treizième de l'Euro lors des deux dernières éditions, le Monténégro est un sparring partner habituel des Bleus, et le coach Bosko Radovic devra composer avec les joueurs suivants : Kyle Allman, Igor Drobnjak, Ognjen Carapic, Vladimir Mihailovic, Balsa Zivanovic, Zoran Vuceljic, Jovan Kljajic, Fedor Zugic, Dordije Jovanovic, Andrija Slavkovic, Luka Bogavac, Jovan Vojinovic, Pavle Durisic, Petar Kusovac, Marko Radunovic, Emir Hadzibegovic, Bojan Tomasevic, Andrija Grbovic, David Mirkovic, Milos Popovic, Filip Andusic, Marko Simonovic, Zoran Nikolic, Bojan Dubljevic et bien sûr Nikola Vucevic

On y trouve ainsi Bilal Coulibaly, Moussa Diabate, Ousmane Dieng, Sylvain Francisco, Nadir Hifi, Jaylen Hoard, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledon, Frank Ntilikina, Vincent Poirier, Zaccharie Risacher , Alexandre Sarr, Matthew Strazel et le nouveau capitaine Guerschon Yabusele.

C'est lundi soir, au Vendespace de Mouilleron-le-Captif, que l'Equipe de France va entrer dans le vif du sujet de sa préparation pour l'Eurobasket 2025, et l'adversaire du soir sera le Monténégro de Nikola Vucevic . Ce sera à suivre sur la Chaine L'Equipe à partir de 21h00, et Freddy Fauthoux a dévoilé son groupe de 14 pour la rencontre .

