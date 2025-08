Zaccharie Risacher arrive chez les Bleus avec des repères

Tandis que Guerschon Yabusele va découvrir les responsabilités de capitaine en Equipe de France, certains de ses jeunes coéquipiers vont faire leurs premiers pas dans une grande compétition internationale chez les séniors. C'est le cas d'Alex Sarr, Nadir Hifi ou encore Moussa Diabaté, s'ils sont sélectionnés, mais aussi de Zaccharie Risacher. Pour l'occasion, l'ailier des Hawks ne sera pas trop perdu puisqu'il retrouve Freddy Fauthoux, son ancien entraîneur à Bourg-en-Bresse, mais aussi ancien assistant à l'Asvel où Risacher a fait ses gammes.

“On ne s’était jamais posé la question quand j’étais à Bourg mais c’est vrai qu’en y pensant, c’est assez dingue” confie-t-il à nos confrères de BeBasket lors du “media day”. “Lui comme moi, on est super heureux d’être ici. C’était l’objectif d’une vie en vrai. C’est forcément beaucoup d’émotions donc le fait de pouvoir le partager avec Freddy, ça rajoute quelque chose d’encore plus savoureux.”

“Très attaché” au maillot bleu comme son père

Chez les Bleus, il retrouve Alex Sarr qu'il a côtoyé chez les juniors, mais aussi Bryan George, qu'il connaît aussi depuis l'Asvel, et qu'il fréquente au quotidien aux Hawks. “Comme Freddy, je l’ai côtoyé à l’ASVEL. Les deux me connaissent depuis que j’ai 16 ans. C’est intéressant pour moi d’être entouré d’un staff très compétent et familier. Le plus important, c’est qu’eux me connaissent aussi et savent ce dont je suis capable.”