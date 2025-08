Guerschon Yabusele, nouveau capitaine de l’Equipe de France

Le nouveau cycle de l'Equipe de France version Frédéric Fauthoux va s'ouvrir avec Guerschon Yabusele comme capitaine. Il succède ainsi à Nicolas Batum, retraité depuis les derniers Jeux olympiques de Paris.

« Je savais que je faisais partie des anciens » reconnaît le désormais joueur des Knicks. « Mais Mouhammadou Jaiteh, Timothé Luwawu-Cabarrot, Vincent Poirier ou Isaïa Cordinier ont aussi de l’expérience. Donc je ne peux pas dire que je m’y attendais, mais ça fait plaisir d’être capitaine, même si ça ne change pas mon statut dans l’équipe. Il va falloir être un exemple, bon et juste, sur le terrain comme en dehors. Guider tout le monde sur le bon chemin. Et, même si ça ne va pas pour moi sur le plan personnel, conserver toujours une attitude positive pour le groupe. Établir la relation entre joueurs et staff est important, mais aussi entre joueurs si jamais des problèmes apparaissent. »

Un choix plutôt logique, quand on voit à quel point Guerschon Yabusele ne manque pas de faire entendre sa voix dans la presse ces dernières semaines, entre son envie d'assumer de nouvelles responsabilités dans le groupe France ou son coup de gueule vis-à-vis de l'atmosphère particulière qui régnait au sein de l'équipe en 2024.

À 29 ans, l'homme aux 52 sélections internationales profite donc des forfaits de Rudy Gobert et Evan Fournier pour renforcer son statut chez les Bleus, alors qu'il disputera sa cinquième grande compétition (d'affilée) à la fin du mois, après les Jeux olympiques 2021, l'EuroBasket 2022, la Coupe du monde 2023 et les JO 2024.

« [Les jeunes], on essaye surtout de les préparer et de leur expliquer qu’un EuroBasket, pour beaucoup de et notamment pour moi, c’est la compétition internationale la plus difficile » déclare-t-il, quant à son rôle de vétéran. « On va vite basculer sur des matches couperets dès les huitièmes de finale. Il va y avoir des coups et ça sera très compliqué. Tout le monde devra être sur la même longueur d’ondes et penser ‘victoire’. »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 70 27 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.