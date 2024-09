Il a dû fouiller un peu dans ses archives pour mettre la main sur ce cliché. Nicolas Batum n’a même pas 16 ans sur cette photo datant de l’été 2004 et du championnat d’Europe cadets en Grèce. Sa première compétition en Equipe de France : « Une épopée de dingue avec la ‘meilleure génération’ 88-89 », comme il l’écrit sur ses réseaux.

Vingt ans d’une vie avec le maillot bleu. « De ma première sélection sénior face à l’Autriche à la dernière contre Team USA en passant par ma 100e avec ce maillot rouge. Il est désormais temps pour moi de refermer ce magnifique chapitre et de passer le relais à la nouvelle génération », annonce le tricolore.

Été 2004, Championnat d’Europe cadets en Grèce, ma première compétition en Équipe de France (une épopée de dingue avec la « meilleure génération » 88-89 ). 20 ans de ma vie avec ce maillot bleu. De ma première sélection sénior face à l’Autriche à la dernière contre Team USA en… pic.twitter.com/ymQjmSRJCp — Nicolas Batum (@nicolas88batum) September 16, 2024

Eviter « la compétition de trop »

Un moyen pour lui d’officialiser une retraite internationale déjà évoquée en amont et en aval des Jeux olympiques de Paris. « Je n’ai pas envie de faire la compétition de trop », a-t-il répété ces dernières semaines. Il n’y aura donc pas d’autre compétition tout court.

« Porter le maillot de l’Équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière, j’en serai éternellement reconnaissant. Merci à tous mes coéquipiers pour ces souvenirs à vie, merci à tous les staffs avec qui l’on a travaillé chaque été, merci à Vincent (Collet) », salue le joueur des Clippers, évoquant « des hauts et des bas, des très hauts et très bas » avec les Bleus.

Le plus beau des palmarès !

Dans le « haut » de son panier, on retiendra bien évidemment sa médaille d’or obtenue à l’Euro 2013, deux titres de vice-champion olympique (2021 et cette année donc), une médaille d’argent à l’Euro 2011, deux médailles de bronze aux championnats du Monde (2014, 2019) et une 3e du genre à l’Euro 2015. Un véritable monument, auteur d’un contre de légende en demi-finale des JO de Tokyo. Même Tony Parker ne possède pas un plus beau palmarès international.

« Je suis fier d’avoir contribué à écrire une partie de l’histoire du basket français. Place maintenant aux jeunes, l’Équipe de France est entre de bonnes mains et je sais que ce maillot va continuer de briller », se projette le natif de Lisieux, en terminant : « Bleu et fier pour toujours. »