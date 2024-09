Nicolas Batum : « Je n’ai pas envie de faire la compétition de trop »

À 35 ans et après une ultime danse argentée, pour sa septième médaille internationale, Nicolas Batum a décidé de tirer un trait sur sa carrière en équipe de France. À domicile, dans une finale olympique de rêve (mais frustrante) contre Team USA…

« On ne peut pas faire mieux [comme fin de carrière] : jouer une finale olympique à domicile, je crois qu’à part les États-Unis, aucun pays organisateur n’a réussi à le faire » remarque-t-il très justement dans la nouvelle émission de RMC Sport, Stephen Brunch. « Finir là-dessus, c’est quasiment donné à personne, c’est très compliqué et je suis très content de ça. »

Pour autant, Nicolas Batum s’est-il demandé s’il fallait bien s’en aller, malgré son apport toujours positif dans le jeu (7.7 points, 4.2 rebonds et 2.7 passes en 30 minutes) ?

« Oui et non » répond-il, alors qu’une élimination en phase de poules ne l’aurait pas non plus fait changer d’avis. « Sans vouloir être prétentieux, je pense avoir le niveau et les jambes pour disputer l’Eurobasket l’année prochaine, mais je n’ai pas envie de faire la compétition de trop. Je pars là-dessus et il y a du monde qui arrive derrière. Je n’ai pas envie de prendre la place de certains joueurs. Des jeunes arrivent, une nouvelle ère s’ouvre : Bilal [Coulibaly] est là, Zaccharie [Risacher] arrive, donc c’est à eux de prendre le flambeau maintenant. […] Dans tous les cas, c’était important de laisser la place à la nouvelle génération. »

« Chagriné » par le départ de Vincent Collet, mais « pas inquiet » pour l’avenir

Outre Nicolas Batum, un autre pilier du groupe France va également quitter la sélection cette année : Vincent Collet. Après ses quinze ans à la tête des Bleus, l’homme aux huit médailles internationales va laisser sa place sur le banc tricolore et « Batman » se dit « chagriné » par la manière dont son riche mandat touche à sa fin.

« J’ai eu la chance de pouvoir choisir ma sortie et je pense qu’il aurait mérité de pouvoir le faire aussi » estime le désormais ex-capitaine français, lancé par coach Collet au Mans. « C’est dommage, mais c’est un choix qui a été fait et je peux comprendre. Après, Vincent a peut-être aussi pris la décision d’arrêter. Je n’en ai pas discuté avec lui. Connaissant le compétiteur qu’il est, je pense qu’il aurait eu envie de continuer aussi, mais si ce n’est pas sa décision, c’est dommage de ne pas l’avoir laissé choisir sa sortie. »

Néanmoins, même s’il a « cru comprendre que ce n’était pas impossible que cela continue avec [Vincent Collet] » car « des joueurs étaient OK » pour, Nicolas Batum « ne [s’inquiète] pas » pour l’avenir de l’équipe de France. Notamment car un certain Victor Wembanyama a pris les rênes du collectif.

« Il s’est littéralement présenté au monde » juge le joueur des Clippers. « Là, on a vu Victor au très haut niveau. Ce qu’il a fait avec les Mets 92 ou les Spurs, c’est différent. Là, on parle des Jeux olympiques où le monde entier va te regarder, dans un match qui compte vraiment. C’est une très bonne chose pour lui et pour le début de sa carrière, il s’en est très bien sorti. Ce que je lui ai dit pendant les matchs, c’est que je me foutais de son 4/17 au tir car il a été le meilleur joueur en défense et c’est tout ce que je veux de sa part : tant que c’est le meilleur défenseur du monde, je me fous d’un 25/25 au tir ou de 12 tirs ratés de suite à 3-points. Par contre, je vais t’engueuler si tu refuses les prochains tirs. Mais si tu continues d’être qui tu es, [tout va bien]. En finale, il a continué de le faire et il a fait un grand match et ce n’est que le début pour lui. »

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 3.0 3.8 1.2 2.2 0.7 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.2 4.5 1.5 2.4 0.9 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.3 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.1 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.7 6.3 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.1 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 1.0 4.3 5.2 3.3 1.9 1.0 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.6 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.8 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * All Teams 60 26 45.3 39.5 71.4 1.2 3.0 4.1 2.1 1.8 0.8 0.7 0.6 5.3 2023-24 * PHL 57 26 45.6 39.9 71.4 1.2 3.0 4.2 2.2 1.8 0.8 0.7 0.6 5.5 2023-24 * LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 Total 1053 30 43.7 36.6 83.2 1.0 4.0 5.0 3.3 1.8 0.9 1.6 0.6 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.