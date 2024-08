Nicolas Batum, une dernière danse argentée

Même Tony Parker ne possède pas un plus beau palmarès que Nicolas Batum en Equipe de France. Samedi soir, « Batman » est allé chercher une deuxième médaille d’argent olympique, et elle rejoint une cheminée déjà très riche avec sept médailles, dont une en or à l’Euro 2013.

En 14 ans de carrière sous le maillot bleu, difficile de faire beaucoup mieux, et le capitaine des Bleus aura été de tous les combats, ou presque, et il aura vécu les très hauts comme les très bas.

« Il est temps de laisser la main et de ne pas faire la compétition de trop. Une grosse génération arrive » rappelle-t-il au micro d’Eurosport. « C’était ma dernière, donc finir dans cet endroit, cette situation, ce match, cette équipe, dans cette compétition, c’est particulier. C’est difficile à décrire à chaud, mais je suis content, un peu triste en même temps, c’est quand même 15 ans d’étés sacrifiés mais des moments de fou que j’ai pu vivre, de souvenirs, des hauts, des bas… Jouer pour la France, ça a été un honneur, ça a été extraordinaire. Finir, même sur une défaite dans ce match, je ne pouvais pas rêver mieux pour ma fin de carrière en équipe de France ».

Le sens du sacrifice

Comme Nando De Colo et sans doute Vincent Collet, Nicolas Batum quitte la scène sur une finale olympique. Il n’y a rien de plus haut pour un basketteur, même si l’or lui échappe encore. « J’ai vécu 20 ans avec Vincent et ça a été un honneur et un privilège. J’ai eu beaucoup de chance de bosser avec le meilleur coach français pendant toutes ces années », souligne Nicolas Batum, 177 sélections en Bleu.

Dans cette compétition, l’ailier a été égal à lui-même, véritable « glue guy » du groupe, sur et en dehors du terrain. En 2021, il avait réalisé le « contre du siècle » pour envoyer les Bleus en finale. Cette fois, pas d’action de légende, mais c’est lui qui a poussé une gueulante dans le vestiaire après cette première phase globalement ratée. Et c’est aussi lui qui s’est sacrifié en défense sur Shai Gilgeous-Alexander puis Dennis Schroder.

Comme un symbole, il termine cette finale olympique le visage en sang. Pas de quoi lui enlever le sourire au moment d’enfiler cette superbe médaille d’argent.

« Comme je l’ai dit aux gars, il fallait profiter du moment de la remise des médailles, c’est important de savourer. Je suis en équipe de France depuis 2008. J’ai clairement sacrifié tous mes étés pour représenter le basket français, donner le maximum et j’en suis fier. Je ne changerais cela pour rien au monde. Ça a toujours été important dans ma carrière de faire partie de l’équipe de France et je n’aurais pas pu l’imaginer sans. Maintenant, c’est le moment de profiter un peu plus de ma famille et pour aujourd’hui, profiter de la médaille. »

Demain, il sera temps de penser à la NBA avec un retour aux Clippers pour un nouveau défi, dans une nouvelle salle, à Inglewood.