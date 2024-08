On savait que cette finale olympique serait le dernier match avec les Bleus de Nicolas Batum et Nando De Colo. Ça devrait aussi être le dernier match de Vincent Collet comme sélectionneur.

« Normalement, je termine donc c’est un match dont je me souviendrai longtemps » a-t-il expliqué en conférence de presse. « Si j’ai des regrets, c’est pour cette raison, parce que j’ai rêvé qu’on puisse faire encore mieux. Malgré tout, je suis très fier de ce que les joueurs ont accompli durant toute cette semaine. »

Les adieux n’étaient pas fermes et définitifs, mais le technicien devrait bien tourner la page.

Quinze ans après avoir récupéré une Equipe de France obligée de passer par les repêchages pour disputer l’Euro 2009, Vincent Collet va donc quitter les Bleus sur une finale olympique, certes perdue, face aux Etats-Unis.

Une médaille d’argent qui s’ajoute à sa belle collection de breloques : or à l’Euro 2013, argent à l’Euro 2011 et 2022 et aux JO 2021 et 2024, bronze à l’Euro 2015 et aux Coupes du monde 2014 et 2019.

« Ces quinze années ont été pour moi un grand privilège. J’ai eu la chance de vivre des émotions comme celles de ce soir et de toute la compétition olympique, de gagner des médailles avec cette Equipe de France, d’être champion d’Europe en 2013, d’être deux fois en finale olympique pour terminer. Donc je suis forcément heureux de tout ça. »

« La suite ? Pour l’instant, je n’en ai aucune idée mais pas de NBA, malheureusement. J’aimerais bien mais on ne m’a pas sollicité » conclut-il dans un sourire alors que Nicolas Batum célèbre leur fin commune.

« Quand il est venu me chercher, à 15 ans et demi au Mans, lors des entraînements des cadets espoirs, je ne m’attendais pas à faire vingt ans avec lui, à bosser littéralement tous les ans avec lui. Il m’a lancé très jeune en pro, il m’a mis dans des situations de difficulté pour connaître ça très vite et je lui dois énormément. Il m’a fait jouer en Euroleague alors que j’étais tout fin, tout frêle et c’est ce qui m’a aidé à me préparer pour la NBA. Pareil en Equipe de France. J’ai eu cette chance de faire vingt ans avec lui et qu’on finisse tous les deux sur ce match-là, c’était écrit. Mais il y a vingt ans, dans la petite salle d’entraînement d’Antarès, on ne pouvait pas imaginer qu’on allait finir à Bercy, contre cette équipe-là, dans une finale olympique. Ça devait se terminer comme ça ».

Propos recueillis à Paris