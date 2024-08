Vincent Collet et les Bleus, c’est terminé !

« Normalement, je termine donc c’est un match dont je me souviendrai longtemps. » C’est ce qu’avait déclaré Vincent Collet en conférence de presse après la défaite face aux Etats-Unis en finale des Jeux olympiques. Dix-huit jours plus tard, selon BeBasket et L’Equipe, l’Equipe de France aura un bel et bien un nouveau sélectionneur pour attaquer les qualifications pour l’Euro 2025.

Après 15 ans à la tête des Bleus, la Fédération française de basket-ball a décidé de tourner la page, et de ne pas prolonger le contrat de l’ancien entraîneur de la SIG et de Boulogne-Levallois. A 63 ans, Collet quitte ses fonctions avec le plus beau palmarès de l’histoire du basket français : huit médailles dont l’or au championnat d’Europe et deux d’argent aux Jeux olympiques.

Qui pour lui succéder ?

« Ces quinze années ont été pour moi un grand privilège » avait-il confié. « J’ai eu la chance de vivre des émotions comme celles de ce soir et de toute la compétition olympique, de gagner des médailles avec cette Equipe de France, d’être champion d’Europe en 2013, d’être deux fois en finale olympique pour terminer. Donc je suis forcément heureux de tout ça. »

Pour lui succéder, et le temps est compté, l’Equipe fait de Frédéric Fauthoux (JL Bourg), le grand favori. La piste d’un coach étranger n’est toujours pas d’actualité à la FFBB, ni celle qui ménerait à l’un des assistants de Collet, qu’il s’agit de Rudy Nelhomme ou Kenny Atkinson (57 ans), nouveau coach de Cleveland.