Dans 10 jours, Nicolas Batum va entamer sa 14e saison NBA ! Et c’est dans les installations de « The One Ball » qu’il effectue actuellement une partie de sa préparation sous la coupe de Benoît Gomis et de Guillaume Piffeteau.

Prolongé aux Clippers, « Batman » revient sur son contre de légende en demi-finale des JO face à la Slovénie, mais également sur l’importance du foncier pour être au top de sa forme pour la fin de la saison régulière et les playoffs.