Guerschon Yabusele revient sur la sale ambiance qui régnait chez les Bleus avant le quart de finale des JO

Il y a tout pile un an, la France lançait « ses » Jeux olympiques contre le Brésil et, deux semaines plus tard, elle repartirait de Paris 2024 avec la médaille d'argent autour du cou.

Mais avant de perdre avec les honneurs en finale, contre Team USA, les Bleus sont passés par une grosse période de turbulences. Une mini-crise, survenue entre la fin du premier tour et le quart de finale contre le Canada.

Et qui de mieux pour en reparler que Guerschon Yabusele, l'un des protagonistes de l'époque ? « On avait mal commencé le tournoi, pour être tout à fait honnête… » rappelle-t-il, dans l'émission de ses nouveaux coéquipiers, Jalen Brunson et Josh Hart. « On avait joué le Brésil et gagné. On avait joué le Japon et presque perdu, avec Matthew Strazel qui a réussi l'action à 4-points qui a envoyé le match en prolongation. Avant le quart de finale, on avait joué l'Allemagne et perdu assez salement. »

Et le nouvel intérieur des Knicks d'aller plus loin, en évoquant cette atmosphère particulière qui régnait au sein de l'équipe : « C'est la première fois que j'en reparle publiquement, mais tout le staff et aussi certains membres de la Fédération [pensaient] que c'était terminé. On affrontait le Canada en quart et tout le monde se disait : ‘On n'a aucune chance de les battre'. C'était dingue ! Il n'y avait plus que nous, les joueurs, [pour y croire]. On se baladait et tous les entraîneurs cherchaient déjà des responsables. Un coupable. L'ambiance était folle. »

Le déclic qui leur manquait tant

Heureusement pour la France, alors dos au mur, tout a basculé à partir de ce quart de finale, au cours duquel Vincent Collet a tout changé. Guerschon Yabusele et les siens ont ainsi su déjouer tous les pronostics en éliminant avec la manière la bande de Shai Gilgeous-Alexander. La suite, tout le monde la connaît…

« Nico Batum et Nando De Colo ont fait du super boulot pour rassembler l'équipe et lui dire : ‘C'est à nous, ce qui doit arriver arrivera. C'est notre responsabilité, personne ne croit en nous, tout le monde est contre nous' » s'est rappelé l'homme du poster sur LeBron James. « Quand on est passés par ce processus et que l'on a démarré le quart de finale contre le Canada, on était juste des chiens. On s'est dit que l'on ne pouvait pas perdre. Battre le Canada et l'Allemagne [en demi-finale], ça nous a donné le boost supplémentaire. On était chez nous et il ne pourrait rien nous arriver. [En finale], on était aussi super confiants, mais c'était Team USA en face… Les meilleurs du monde. »

Irréprochable à Lille puis Paris il y a un an, son arrivée dans le cinq de départ des Bleus ayant tout changé pour les Bleus, Guerschon Yabusele essaiera maintenant de faire mieux que l'argent dans un mois, à l'Eurobasket. Parmi les nouveaux patrons du groupe de Frédéric Fauthoux, ses responsabilités ne seront plus les mêmes, mais ne comptez bien sûr pas sur lui pour s'effrayer de cette situation.

On rappelle que la France affrontera la Slovénie, la Pologne, Israël, la Belgique et l'Islande au premier tour du prochain Eurobasket, qui se tiendra du 27 août au 14 septembre 2025.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 70 27 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.