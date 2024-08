Pour Evan Fournier, la France se trompe dans sa manière de jouer

« Qui de la poule ou de l’oeuf est arrivé en premier ? » Paradoxe qui anime les débats depuis des siècles. En basket-ball, il existe un autre paradoxe : est-ce que la meilleure attaque, c’est la défense, ou, au contraire, est-ce que la meilleure défense, c’est l’attaque ? A écouter Evan Fournier, Vincent Collet est partisan de la première option. Sauf que ce serait une stratégie archaïque !

« Par moments, je pense qu’on se trompe dans la façon dont on veut jouer » confie-t-il à L’Equipe après la défaite face à l’Allemagne. « Et on paie les pots cassés sur ça. De nos jours, la meilleure défense reste l’attaque. Ce n’est plus le jeu des années 1990 ou des années 2000 où tu pouvais défendre demi-terrain. Ton attaque est primordiale. »

Avant le début des Jeux olympiques, et même avant la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus n’a cessé de répéter que les Bleus devaient se concentrer sur la défense. Collet parlait même de « défense hors norme ». Il faut dire que la France possède, dans son effectif, les deux meilleurs défenseurs de la NBA. Tout du moins, les deux premiers dans les votes du Defensive Player Of The Year avec Rudy Gobert et Vincent Wembanyama.

Les Bleus sont 9e sur 12 au classement des meilleures attaques

Avec 80.3 points encaissés par match, la France possède la 2e meilleure défense de la compétition. Sauf qu’elle possède aussi la 9e attaque des Jeux olympiques avec seulement 81 points inscrits par rencontre.

« Nous, quand on joue, ils ne laissent pas les meilleurs joueurs s’exprimer » explique Fournier à propos de l’Allemagne. « Ils ont été meilleurs sur leur exécution, ils ont imposé leur style de jeu, et ce qu’ils voulaient faire sur nous. »

Qu’en pense Nicolas Batum, le capitaine des Bleus ? « On a montré pendant 15 minutes qu’on peut être une bonne équipe défensive, avec intensité, encore ce soir. Si on peut faire ça pendant quarante minutes, on a de grandes chances de battre beaucoup d’équipes. Je ne dis pas qu’on va gagner tous les matchs mais on a une grande chance de battre beaucoup d’équipes. »