Nicolas Batum : « Quelle genre d’équipe on veut être ? »

Évidemment, c’était la soupe à la grimace côté français dans la zone mixte, après la large défaite de l’Equipe de France face à l’Allemagne. Les Bleus expliquaient ainsi que Nicolas Batum avait tenté de secouer l’équipe à la mi-temps, suite à ce deuxième quart-temps perdu 24-9, dans lequel les troupes de Vincent Collet ont sombré…

Qu’a dit le capitaine à ses troupes, dans le vestiaire, après ce passage catastrophique ?

« Quelle genre d’équipe on veut être ? Quelle équipe on doit être ? Pas de conséquence particulière ce soir (hormis celui d’un quart de finale beaucoup plus difficile…). C’est le message que j’ai essayé de faire passer à la mi-temps : qu’est-ce qu’on veut ? Qu’est-ce qu’on veut ? » insiste-t-il. « Comment on le veut ? Mardi, on fait ça, c’est fini. »

« Comment on peut jouer comme ça dès le début, rester connectés, écouter les consignes et être bons d’entrée ? Pour pas avoir de regrets surtout »

Alors que Vincent Collet répétait que l’identité de cette Equipe de France devait être défensive, force est de constater que ce n’est pas le cas. Le sélectionneur admettait d’ailleurs que les stats défensives récoltées depuis le « scrimmage » face au Canada sont en chute, un très mauvais signe alors que le groupe devait monter en puissance.

Justement, les Bleus ont de grandes chances d’affronter le Canada en quart de finale, mardi. Pour espérer, Nicolas Batum veut s’appuyer sur la deuxième mi-temps, où les Bleus ont montré de meilleures choses.

« On a montré pendant 15 minutes qu’on peut être une bonne équipe défensive, avec intensité, encore ce soir. Si on peut faire ça pendant quarante minutes, on a de grandes chances de battre beaucoup d’équipes. Je ne dis pas qu’on va gagner tous les matchs mais on a une grande chance de battre beaucoup d’équipes. Donc maintenant, à nous de trouver la solution. Comment on peut jouer comme ça dès le début, rester connectés, écouter les consignes et être bons d’entrée ? Pour pas avoir de regrets surtout. Maintenant, il faut trouver les bonnes combinaisons, les bons joueurs, pour trouver cette intensité dès le début et les bonnes rotations pendant quarante minutes. »

Les trois prochains jours vont être chargés…

Propos recueillis à Villeneuve d’Ascq