JO 2024 | La France ne fait pas le poids face à l’Allemagne

Le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq est en ébullition alors que Léon Marchand décroche son quatrième titre de champion olympique. Sur cette lancée, le public reste bouillant pour la présentation des Bleus mais Dennis Schröder et Franz Wagner se chargent rapidement de les calmer, l’ailier dunkant malgré le retour de Victor Wembanyama !

Isaac Bonga conclut le premier quart-temps d’un 3-points qui aurait presque pu faire un 3+1 et l’Allemagne commence à poser son empreinte sur la rencontre. 24-18 pour la « Mannschaft ».

Le début du deuxième quart-temps n’est pas plus encourageant. Les dunks allemands s’enchaînent, Nando de Colo fait une faute antisportive et Dennis Schröder semble s’être donné pour mission de marquer au-dessus de Rudy Gobert…

Victor Wembanyama bougé

Nicolas Batum arrive enfin à servir Victor Wembanyama près du cercle mais la France n’a pas les armes pour suivre le rythme offensif allemand, porté par le duo Schröder/Wagner. À la mi-temps, les deux hommes ont ainsi marqué 31 des 48 points allemands, et c’est donc plus que la totalité des Bleus, limités à 27 petits points.

Avec ses 4 points à 2/6 au tir, et 8 rebonds, « Wemby » a lui vécu une première période très compliquée, se faisant bouger sur les prises de position et ayant du mal à couvrir tout le terrain réclamé par l’attaque allemande.

Bilal Coulibaly et Matthias Lessort rentrent pour le début de la deuxième mi-temps, à la place de Nicolas Batum et Rudy Gobert, et l’intérieur du Panathinaikos part directement au dunk ! Matthew Strazel enchaîne à 3-points, et les Bleus respirent un peu mieux (50-33), même si Andreas Obst ne les laisse pas reprendre leur souffle.

Victor Wembanyama se fait encore voler un ballon après avoir perdu le combat physique face à Daniel Theis. Mais alors que l’Alien inscrit un 3-points de très loin, Dennis Schröder se glisse encore trop facilement au cercle.

Isaïa Cordinier tente de relancer les Bleus

« Wemby » envoie un airball à 3-points mais sert parfaitement Nicolas Batum de loin, quand ce diable de Dennis Schröder a parfaitement compris comment glisser jusqu’au cercle tricolore. Même chose pour Franz Wagner, moins en finesse, qui écrase un énorme dunk en se jouant de Nicolas Batum puis en encaissant le retour d’Isaïa Cordinier…

Après trois quart-temps, les Bleus prennent une vraie leçon, et se retrouvent menés de 23 points (69-46).

Mais derrière un Rudy Gobert en mode muraille, les Bleus débutent le dernier quart-temps par un 5-0 et Gordon Herbert demande immédiatement un temps-mort. Isaïa Cordinier est déchaîné, avec un dunk qui enflamme le public et ramène la France à -14 (69-55). Guerschon Yabusele l’imite mais Isaac Bonga répond de loin, alors qu’Isaïa Cordinier est encore là, au rebond offensif. Mais face à un Schröder qui fait toujours le bon décalage, ça ne suffit pas.

Les Bleus s’inclinent donc logiquement (85-71) et laissent la première place du Groupe B à l’Allemagne, qui sera donc dans le premier chapeau, pour ainsi pouvoir éviter les Etats-Unis jusqu’en finale. Pour la France, le quart de finale risque d’être particulièrement corsé, sans doute face au Canada…