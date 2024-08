Preview | France – Allemagne, une première place et des certitudes en jeu

Victor Wembanyama et les Bleus sont donc en quart de finale des Jeux olympiques 2024. Après le miracle face au Japon, c’est déjà ça, et l’Équipe de France peut même encore terminer à la première place du groupe B !

Mais pour ça, il faudra battre la « Mannschaft », championne du monde en titre, à 21h00, au stade Pierre-Mauroy…

Qui pour défendre sur Dennis Schröder ?

« L’Allemagne, c’est une très forte équipe » rappelle Vincent Collet. « Il ne faut surtout pas se fier aux deux matchs amicaux qu’on a fait contre eux. La première fois, ils n’avaient que trois jours de préparation, ils ont commencé plus tard que nous. On a vu lors du premier match et celui contre Team USA qu’ils sont en place. C’est une équipe qui est la même depuis trois ans, à une exception près peut-être. Elle bénéficie de cette expérience. »

Elle bénéficie aussi d’un dragster, Dennis Schröder. Qui pourra le mieux le contenir chez les Bleus ? Matthew Strazel ? Andrew Albicy ? Frank Ntilikina ? Comme avant chaque rencontre de ces Bleus, c’est l’incertitude.

Surtout que depuis le début de la compétition, c’est… Nicolas Batum qui fait le meilleur travail défensif sur la tête du serpent adverse. Impossible toutefois de lui demander de gérer Dennis Schröder tout le match.

« Et puis il y a de très grands joueurs, dont le meneur de jeu, probablement l’un des meilleurs au monde en compétition FIBA » admet le sélectionneur français. « Et d’autres joueurs dans leur « prime », comme (Franz) Wagner, (Daniel) Theis qui est toujours très bon et puis des spécialistes moins référencés à l’échelle mondiale mais qui sont très importants dans le schéma de jeu allemand, comme (Johannes) Voigtmann, qui donne beaucoup de surface aux autres, ou (Andreas) Obst qui est un spécialiste du tir mais qui est très bien utilisé. »

Quel tableau pour la suite de la compétition ?

Face aux incertitudes bleues, l’Allemagne avance de son côté avec ses solides acquis. Face au Japon, elle a certes été bousculée par le rythme un peu fou nippon, mais elle a systématiquement utilisé les « matchups » avantageux sous le cercle. Face au Brésil, elle a encaissé le coup de chaud adverse, avant de hausser l’intensité défensive.

La « Mannschaft » semble clairement au-dessus, alors que c’est la suite qui se joue également lors de ce match.

Une belle victoire peut ainsi permettre au vainqueur de prendre l’une des deux places du pot D, sans doute avec les Etats-Unis, et ainsi d’éviter Team USA en quart de finale… et même jusqu’en finale. En cas de défaite, la route sera évidemment beaucoup plus compliquée. Mais de toute façon, cette Equipe de France n’a pas le loisir de calculer.

CINQ MAJEUR DE L’ALLEMAGNE

Dennis Schröder – Andreas Obst – Franz Wagner – Johannes Voigtmann – Daniel Theis

EFFECTIF DE L’ALLEMAGNE

Isaac Bonga (2m04, 24 ans)

Oscar Da Silva (2m05, 25 ans)

Niels Giffey (2m00, 33 ans)

Maodo Lo (1m91, 31 ans)

Andreas Obst (1m91, 28 ans)

Dennis Schroder (1m85, 30 ans)

Daniel Theis (2m03, 32 ans)

Johannes Thiemann (2m05, 30 ans)

Johannes Voigtmann (2m11, 31 ans)

Franz Wagner (2m08, 22 ans)

Moritz Wagner (2m11, 27 ans)

Nick Weiler-Babb (1m96, 28 ans)

DIFFUSION

La rencontre France – Allemagne devrait être diffusée sur France Télévisions et Eurosport, à partir de 21h00.