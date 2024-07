Changement dans le cinq des Bleus puisque, pour sa 100e sélection, Andrew Albicy est préféré à Matthew Strazel. Alors qu’on s’attendait à ce que l’Equipe de France insiste directement dans la raquette face au Japon, Victor Wembanyama (18 points, 11 rebonds, 6 passes) enchaîne les paniers longue distance et inscrit 8 points en quelques minutes, pour donner l’avantage aux tricolores.

Dans son sillage, Evan Fournier (14 points) et Guerschon Yabusele suivent, tout comme Isaïa Cordinier. Le premier en est déjà à cinq passes décisives, à une seulement de son record en carrière chez les Bleus, après un quart-temps.

Le problème, c’est qu’en face, le Japon met aussi ses tirs de loin, et que l’écart est ainsi limité (32-25).

Un avantage de taille mal utilisé

L’écart va même fondre, alors que les Bleus se ruent sur les shooteurs extérieurs nippons… en oubliant de verrouiller le rebond. Vincent Collet s’agace sur son banc face à ces munitions offertes à l’adversaire, alors que les arbitres passent un très long moment à vérifier si un panier de Mathias Lessort a été inscrit avant le buzzer.

Le Japon revenu à 40-40, le sélectionneur des Bleus est obligé d’appeler un temps-mort pour tenter de rappeler à ses troupes de mettre le ballon à l’intérieur. Problème ? C’est Victor Wembanyama qui y parvient le mieux !

À la mi-temps, il n’y a en tout cas que deux possessions d’avance (49-44) pour les Bleus, avec un Rui Hachimura qui pointe déjà à 14 points, la France ne gagnant pas assez la bataille à l’intérieur (18 points inscrits à 12).

Comme face au Brésil, Victor Wembanyama est le seul pivot au retour des vestiaires, mais ça n’aide pas les Bleus, qui laissent encore des rebonds offensifs et des 3-points… et passent derrière (51-52). Et se retrouvent même un peu plus loin après un nouveau 3-points de Josh Hawkinson. Obligeant Vincent Collet à prendre un temps-mort.

Rui Hachimura expulsé !

Heureusement, les Bleus mettent quelques 3-points et une bonne fin de quart-temps de Guerschon Yabusele, qui marque, sert Rudy Gobert et invective le public, permet à la France de pointer en tête (69-64). Mais que c’est dur…

Matthew Strazel (17 points) profite des énormes espaces laissés en défense par le Japon, mais Rui Hachimura (24 points) inscrit plusieurs paniers sur Guerschon Yabusele, avant de commettre une antisportive sur Rudy Gobert. Comme c’est sa deuxième (il avait déjà donné un coup d’épaule à Bilal Coulibaly), il est obligé de quitter ses coéquipiers !

La France pense alors pouvoir souffler… sauf qu’une perte de balle et un 3+1 offert à Yuki Kawamura laissent le Japon à un point (77-76). Le meneur file même au layup pour faire passer son équipe devant (77-78).

Les shoots français sont courts, Victor Wembanyama se casse les dents sur Josh Hawkinson poste bas et le Japon peut croire plus que jamais à l’upset.

Une fin de match complètement folle

Le public du stade Pierre-Mauroy pousse ses joueurs, Rudy Gobert contre Yuki Kawamura mais se fait contrer par Hugh Watanabe, donnant dans la foulée un coup de coude involontaire à Nicolas Batum. Evan Fournier inscrit un énorme 3-points pour égaliser à 80 partout mais Mathew Strazel envoie Yuki Kawamura sur la ligne des lancers-francs.

Il convertit les deux, et Evan Fournier puis Victor Wembanyama ne marquent pas sur l’attaque suivante. Yuki Kawamura assure encore aux lancers-francs, pour mettre son pays à deux possessions… mais Matthew Strazel réussit une action à quatre points, avec le 3-points plus la faute ! Egalité (84-84) avec encore 10 secondes à jouer. Quelle folie.

EXCEPTIONNEL 3+1 SIGNÉ MATTHEW STRAZEL. 🇫🇷 84-84, QUELLE TENSION.pic.twitter.com/zq3pLNGL65 — Basket USA 🏀 (@basketusa) July 30, 2024

Yuki Kawamura rate l’ultime tir à 3-points et les deux équipes partent en prolongation !

Victor Wembanyama marque poste bas avec la faute pour lancer l’overtime et la France reprend enfin les devants (87-84). « Wemby » insiste de loin et le Japon a laissé passer sa chance. Et les Bleus s’imposent (94-90) pour la deuxième fois en deux sorties. Dernier match des phases de poules face à l’Allemagne, vendredi, à 21h00.