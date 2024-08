Il fallait s’y attendre, les propos d’Evan Fournier après la défaite face à l’Allemagne ont fait réagir Vincent Collet. Après la piètre prestation des Bleus, l’ancien joueur des Knicks regrettait que la France mise toute sur la défense, alors que le basket moderne s’appuie d’abord sur l’attaque, à ses yeux.

« Par moments, je pense qu’on se trompe dans la façon dont on veut jouer » avait-il confié à L’Equipe après la défaite face à l’Allemagne. « Et on paie les pots cassés sur ça. De nos jours, la meilleure défense reste l’attaque. Ce n’est plus le jeu des années 1990 ou des années 2000 où tu pouvais défendre demi-terrain. Ton attaque est primordiale. »

La priorité reste de bien défendre

Une analyse qui a fait grincer quelques dents, et surtout celles de Vincent Collet. Le coach des Bleus estime que c’est « une déclaration regrettable et inacceptable dont il porte la responsabilité. Il pourra s’en expliquer. Je n’ai pas d’autre commentaire à faire que celui-là. » Dans les colonnes de BeBasket, Vincent Collet va tout de même plus loin dans son analyse, et il rappelle que le groupe passe avant Evan Fournier.

« J’ai la conviction que l’on ne pourra pas obtenir de résultats, avec le groupe dont on dispose, sans une solidité défensive suffisante. Il ne faut pas rêver que l’on puisse battre le Canada seulement en attaquant bien. Il faudra bien attaquer car ça fait partie de bien défendre : perdre des ballons donnera du jeu rapide aux Canadiens. Mais il faudra être discipliné, structuré et cohérent en attaque pour pouvoir bien défendre. Les deux sont liés. On n’a jamais dit qu’il ne fallait pas attaquer. On cherche aussi à travailler en attaque, à trouver de la fluidité mais ce n’est pas ça la clef. »

Evan Fournier ne comprend pas la polémique

La colère froide de Vincent Collet est arrivée jusqu’aux oreilles d’Evan Fournier, et le médaillé d’argent aux JO de Tokyo ne comprend pas que ses propos fuissent faire polémique, et il maintient que « la meilleure défense, c’est l’attaque ».

« Ça m’attriste un peu que Vincent dise ça car ce n’était pas du tout le but. Moi, je veux juste qu’on avance. Il n’y a qu’une seule chose qui m’anime : c’est qu’on soit performants, c’est qu’on gagne. On ne pourra pas gagner le quart de finale si l’on met encore 71 points. Attaque – défense, c’est toujours un équilibre : il faut que l’on soit plus justes des deux côtés. Selon moi, on a les armes défensives et ce sera plus facile de faire un bon match défensif si notre attaque est bien en place. »