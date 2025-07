Nikola Vucevic devrait prendre sa retraite internationale après l’Euro

Cela fait maintenant 14 ans que Nikola Vucevic défend les couleurs du Monténégro sur la scène internationale.

Mais après deux Coupe du monde, un TQO et bientôt quatre Eurobasket, pour 12.9 points et 7.2 rebonds de moyenne en match officiel, le voilà visiblement prêt à prendre sa retraite internationale.

« Je pense que ce sera fini après l'Euro » a lancé le pivot dans un média local. « Mais je vais tout donner, en profiter et essayer d'obtenir le meilleur résultat possible. J'entre dans la dernière phase de ma période et mes priorités vont changer : je vais vouloir me reposer l'été et passer plus de temps avec ma famille. Ce n'est pas encore sûr à 100%, mais je pense actuellement qu'il s'agira de mes derniers matchs en équipe nationale. »

À bientôt 35 ans, Nikola Vucevic se dit en tout cas en forme et donc prêt à continuer de montrer l'exemple pour son pays, en dépit de quelques forfaits notables.

« Je me sens bien. Je m'entraîne déjà depuis un moment et je m'attends à être à 100% et en bonne santé quand la préparation commencera » rassure-t-il. « On a eu beaucoup de forfaits et on ne sait pas encore à quoi ressemblera l'équipe, donc je n'ai pas d'attentes précises actuellement et je pense surtout à la façon dont va se dérouler la préparation, l'état de forme de chacun. On y verra plus clair ensuite au niveau des ambitions. »

Un groupe relevé, mais un plaisir constant

Sur la route du Monténégro, se dresseront d'abord des équipes comme la Finlande (pays hôte), l'Allemagne (championne du monde en titre), la Lituanie, la Grande-Bretagne et la Suède, en phase de poules. Loin d'être évident, alors qu'il faudra terminer dans les quatre premiers pour accéder à la phase à élimination directe…

« C'est un groupe relevé, ce sont des équipes avec des joueurs de qualité » a d'ailleurs analysé Nikola Vucevic, qui prédit déjà une victoire finale de… la Serbie. « La Finlande aura l'avantage du terrain et sera motivée à domicile, avec Lauri Markkanen qui est un excellent joueur. La Lituanie est une équipe expérimentée, elle reste très solide et joue dur, même si elle a aussi des absents. L'Allemagne fait bien sûr partie des favoris. Mais je connais un peu moins la Grande-Bretagne et la Suède. »

Brillant au cours de son dernier tournoi international, la Coupe du monde 2023 (près de 20 points et 9 rebonds de moyenne), le joueur des Bulls aura forcément à coeur de faire mieux qu'une 13e place. Autrement dit, le meilleur résultat de ce Monténégro indépendant dans un Euro.

« C'est toujours un plaisir de venir jouer pour son pays, surtout pour de grandes compétitions où tous les meilleurs joueurs sont présents » apprécie Nikola Vucevic. « C'est différent d'un club, le ressenti n'est pas le même, pareil pour la cohésion entre les joueurs et l'énergie… Il n'y a qu'une seule équipe nationale, on représente tout un peuple et le pays nous regarde. Donc c'est une émotion particulière et j'ai hâte d'y être. »

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.8 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ☆ ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * ☆ All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ☆ ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2020-21 * ☆ CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.