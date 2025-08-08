France – Grande-Bretagne : show et chaud à Pau !

Après leur victoire initiale face au Monténégro en Vendée, et avant une coupure de trois jours pour souffler, les Bleus enchaînaient un deuxième match de préparation, dans le Béarn à Pau cette fois, face à la Grande-Bretagne. Ce fut laborieux, avec de la maladresse à 3-points, mais Zaccharie Risacher et Guerschon Yabusele ont donné le bon élan pour un deuxième succès d'affilée (74-67).

Attention, Zacch Attaque en ligne de fond !

En avant-match, Coach Fauthoux espère que ses joueurs seront “plus constants dans l'effort et la concentration, pas comme en 3e quart [face au Monténégro].” Avec Isaïa Cordinier de retour dans le cinq (à la place de Zaccharie Risacher) qui inscrit le premier panier français sur une claquette, le sélectionneur semble entendu. Mais ça se gâte rapidement…

Si Bilal Coulibaly est très agressif vers le cercle, c'est bien le Team GB qui prend le meilleur départ, sur les épaules (de déménageur) d'Awkwassi Yeoboah, qui inscrit 8 des 10 premiers points de son équipe. Les Britanniques se payent le luxe de mener 13-6 au bout de 6 minutes à Pau. Comme pour sa première sélection, Alex Sarr relance les siens avec un joli layup en appuis décalés, parfaitement relayé par Zaccharie Risacher qui frappe à 3-points et explose sur la ligne de fond pour égaliser d'un dunk renversé ultra spectaculaire (16-16).

Capitaine Yabusele rallume la flamme

Pas impressionnés, les Britanniques reprennent par un 5-0 alors que Jubrile Belo, le pivot de La Rochelle, s'impose dans la raquette tricolore. En place offensivement, les Bleus manquent simplement de finitions, et d'adresse tout simplement avec un piteux 2/11 derrière l'arc en première mi-temps. Jaylen Hoard puis Mam Jaiteh concluent enfin des paniers bien amenés sous le cercle, mais ça reste encore laborieux.

Capitaine Yabusele rallume définitivement la flamme en infligeant un contre monumental sur une contre-attaque, dont Timothé Luwawu-Cabarrot profite pour terminer au layup. Le néo-Knick s'impose à nouveau en puissance, puis enchaîne derrière l'arc et la France fait enfin un écart en fin de première mi-temps (31-24). Un écart confirmé à la pause (35-27) malgré 6 lancers laissés en route (7/13)…

Jaiteh, Hoard, Coulibaly pour le dunkorama !

Pas forcément scoreur, Théo Maledon se fait distributeur. Il file un caviar à Nadir Hifi après l'interception, et offre un panier tout cuit à Jaiteh… qui rate mais obtient les lancers, pour la 5e passe du néo-madrilène. La France est à +8 mais c'est encore brouillon, entre un effectif qui se règle et la chaleur moite du Palais des Sports palois.

Les visiteurs du soir reviennent à -4 après un 0/2 de Jaiteh aux lancers, mais les Bleus réagissent, et se lâchent enfin, avec un 7-0, dont un premier dunk à deux mains de Jaiteh, puis un autre, aérien, de Hoard, avant un 3-points de Risacher. Les Bleus sont à +11 et Coulibaly en rajoute une couche la tête dans le cercle, tout en férocité. L'écart est fait pour la troupe tricolore (59-44).

Un dernier quart pour tester des systèmes

La longueur de banc, et les qualités athlétiques des Bleus fatiguent leurs adversaires qui peinent à tenir les duels, à l'image d'un nouveau dunk (à deux mains cette fois) de Risacher. Coach Fauthoux profite du temps mort pour recadrer ses troupes en défense. Les Bleus ne lâchent rien et proposent même une petite zone press. Ils font en tout cas monter l'écart à 17 unités.

Le dernier quart permet au staff tricolore de tester plusieurs systèmes afin de décaler des shooteurs. Hifi et Okobo ne trouvent certes pas la cible mais l'intention et l'application collectives sont au rendez-vous. Jaiteh claque un ultime alley oop (après avoir été trop court sur sa précédente tentative) et la France s'impose sans sourciller (74-67).

Prochain rendez-vous à Badalone pour la première manche d'une double confrontation, plus relevée, face à l'Espagne.