Russell Westbrook à la retraite, les Wizards visent DeMar DeRozan

Russell Westbrook aurait donc pu prolonger sa carrière NBA. Quelques jours après l’annonce de sa retraite, Marc Stein révèle que les Wizards lui avaient proposé un contrat de deux ans durant l’intersaison.

Une proposition qui s’ajoutait à celle des Kings, également intéressés par le meneur de 37 ans. Mais après 18 saisons en NBA, « Russ » a finalement préféré raccrocher plutôt que de rejoindre une «lottery team».

D’après Marc Stein, deux explications sont possibles : soit Russell Westbrook n’était pas satisfait des conditions financières proposées par Washington, soit le rôle envisagé par les Wizards ne correspondait pas à ses attentes. Peut-être même un mélange des deux.

L’intérêt des Wizards avait évidemment une dimension particulière puisque Russell Westbrook connaissait déjà la franchise. Il avait porté le maillot de Washington lors de la saison 2020/21, après son transfert en provenance de Houston en échange de John Wall.

Une seule saison, mais une campagne particulièrement marquante puisqu’il avait tourné en triple-double de moyenne, avec 22.2 points, 11.5 rebonds et 11.7 passes par match. C’est également sous le maillot des Wizards qu’il avait dépassé Oscar Robertson pour devenir le recordman NBA du nombre de triple-doubles en carrière.

Les Wizards se tournent vers DeMar DeRozan

Washington avait finalement atteint les playoffs après être passé par le « play-in », avant de s’incliner au premier tour face aux Sixers.

Un retour dans la capitale fédérale aurait ainsi offert une forme de boucle à la carrière de Russell Westbrook, aux côtés d’Anthony Davis, de Trae Young et d’AJ Dybantsa. Mais l’ancien MVP a choisi une autre sortie, préférant mettre un terme à sa carrière plutôt que d’accepter une énième pige au salaire minimum.

Washington n’a toutefois pas abandonné l’idée d’ajouter un vétéran à son effectif. Après le refus de Russell Westbrook, la franchise aurait franchement déplacé son attention vers DeMar DeRozan. L’ancien All-Star ne manque cependant pas de prétendants puisque Miami et Denver seraient également sur les rangs.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google