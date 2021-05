La grande fierté de Russell Westbrook : être cité dans la même phrase qu’Oscar Robertson

Cette nuit, face aux Cavaliers, Russell Westbrook a réussi son 31e triple-double de la saison, son 14e du mois d’avril, et surtout son 177e en carrière. Encore quatre, et il égalera Oscar Robertson qu’on pensait intouchable il y a encore deux ou trois ans. Mais le meneur des Wizards est sur le point de terminer une 4e saison en « triple-double », et s’il maintient ce rythme de dingue, il va dépasser « Big O » dès le mois de mai !

« Quand vous êtes cité aux côtés de grands noms comme Oscar, et que vous êtes félicité par lui comme je l’ai été, c’est vraiment un honneur, et c’est quelque chose que je ne prends pas pour acquis » a réagi Westbrook après la victoire à Cleveland.

« J’espère que Russell décrochera ce record car c’est quelque chose qu’on pensait impossible pour un joueur de 1m90 »

Meilleur passeur de la NBA et ancien MVP, Westbrook est surtout fier d’être cité en compagnie d’un immense joueur qui a laissé une trace sur le plan social. « Oscar est quelqu’un qui en a fait plus pour le sport… Il jouait à une époque où c’était difficile d’être un athlète noir-américain. Il en avait conscience et il a sacrifié tellement de choses pour jouer. Je suis juste reconnaissant d’avoir mon nom lié à lui ».

Entre « Big O » et Westbrook, il y a Scott Brooks. Il l’a coaché au Thunder, et il le retrouve désormais aux Wizards. Il est le témoin privilégié de la naissance et de la prise de pouvoir du nouveau « Monsieur Triple-Double ».

« J’espère que Russell décrochera ce record car c’est quelque chose qu’on pensait impossible pour un joueur de 1m90 » confie Brooks. « Il garde cette ténacité de jour en jour. C’est énorme de le voir nous guider sur le terrain, mais aussi en dehors, dans le bus, à l’hôtel… Il est juste incroyable. Il est incroyable pour notre franchise. Je ne pourrais pas être plus heureux pour lui et sa famille. Il le mérite. J’espère qu’il aura ce record. Ce sera incroyable ! »

Il reste neuf matches pour y parvenir. Le compte à rebours est lancé !