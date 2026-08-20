Cam Payne testé par les Kings

Il y a deux semaines, les Kings étaient sur les pistes de Russell Westbrook et Victor Oladipo. La première a logiquement été abandonnée après l’annonce de la retraite de l’ancien MVP, quand la seconde n’a, pour l’instant, rien donné. Jake Fischer ajoute désormais plusieurs autres noms dans le viseur de Sacramento.

Notre confrère indique en effet que la franchise californienne va démarrer une série de tests et parmi les joueurs observés, il y aura Cam Payne.

Le meneur de jeu de 32 ans avait fait le boulot à Philadelphie la saison passée, avec ses 7.4 points de moyenne en 17 minutes, avant d’être coupé, sacrifié même, début avril, à quelques jours des playoffs, afin de faire de la place à Dalen Terry. Depuis son passage à Phoenix en début de décennie, après un début de carrière compliqué, l’ancien des Suns est devenu une option intéressante en sortie de banc.

Il ne sera pas la seule nouvelle piste des Kings puisque Elfrid Payton serait également dans leur viseur. Avec néanmoins des références récentes bien moins solides pour l’ancien des Pelicans (32 ans également), qui n’a plus joué en NBA depuis avril 2025 et n’a que 24 rencontres dans la Grande Ligue depuis quatre ans.

Cameron Payne Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 OKC 57 12:15 41.0 32.4 79.2 0.2 1.3 1.5 1.9 1.4 0.6 0.8 0.1 5.0 2016-17 CHI 11 12:55 33.3 32.4 25.0 0.1 1.5 1.5 1.4 1.3 0.4 1.2 0.0 4.9 2016-17 OKC 20 16:00 33.1 30.8 100.0 0.1 1.5 1.6 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 5.3 2017-18 CHI 25 23:17 40.5 38.5 75.0 0.7 2.0 2.8 4.5 1.8 1.0 1.4 0.4 8.8 2018-19 CHI 31 17:17 41.1 27.1 88.0 0.3 1.4 1.7 2.7 1.6 0.6 1.1 0.2 5.7 2018-19 CLE 9 19:33 49.1 36.0 68.8 0.3 1.8 2.1 2.6 1.7 0.9 1.2 0.3 8.2 2019-20 PHO 8 22:53 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.3 10.9 2020-21 PHO 60 17:59 48.4 44.0 89.3 0.3 2.1 2.4 3.6 1.6 0.6 1.0 0.3 8.4 2021-22 PHO 58 22:02 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 4.9 2.1 0.7 1.8 0.3 10.8 2022-23 PHO 48 20:10 41.5 36.8 76.6 0.3 2.0 2.2 4.5 1.8 0.7 1.7 0.2 10.3 2023-24 MIL 47 14:56 45.5 39.7 84.1 0.1 1.2 1.3 2.3 1.6 0.5 0.7 0.1 6.2 2023-24 PHI 31 19:25 41.3 38.2 91.3 0.5 1.3 1.8 3.1 1.7 0.6 1.1 0.3 9.3 2024-25 NY 72 15:08 40.1 36.3 90.7 0.2 1.3 1.4 2.8 1.5 0.5 0.7 0.2 6.9 2025-26 PHI 22 17:00 37.6 33.0 86.4 0.1 1.9 2.0 2.6 1.4 1.1 0.5 0.3 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.