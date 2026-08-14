Dennis Schröder transféré aux Hornets pour une 6e équipe en 20 mois !

Le départ de Dennis Schröder était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, et c’est finalement Charlotte qui a récupéré le champion du monde 2023. Selon Shams Charania, les Cavaliers et les Hornets se sont entendus sur un échange envoyant Dennis Schröder et une compensation financière à Charlotte, tandis que Tre Mann prend la direction de Cleveland.

Ce n’est d’ailleurs pas une surprise puisque les Hornets faisaient partie des équipes intéressées par le meneur allemand depuis le mois de juillet. Le GM de Charlotte Jeff Peterson connaît bien Dennis Schröder puisqu’ils se sont côtoyés à Atlanta.

Cleveland économise près de 7 millions de dollars

Pour les Cavaliers, l’intérêt de l’opération est d’abord financier. Dennis Schröder doit toucher 14,8 millions de dollars en 2026/27, contre 8 millions de dollars pour Tre Mann. Cleveland économise donc près de 7 millions de dollars de masse salariale grâce à cet échange.

Une flexibilité bienvenue alors que la franchise cherche encore à modifier son effectif. Ces dernières semaines, Dennis Schröder était justement présenté comme l’un des joueurs susceptibles d’être sacrifiés afin de dégager da la marge de manœuvre, notamment dans les dossiers Jonathan Kuminga et Peyton Watson.

Arrivé à Cleveland en février dernier en provenance de Sacramento, Dennis Schröder n’aura donc effectué qu’un passage de quelques mois dans l’Ohio.

Un nouveau meneur pour les Hornets

À Charlotte, Dennis Schröder apporte surtout son expérience à une équipe largement remodelée cet été, et sans meneur de jeu digne de ce nom après le transfert de LaMelo Ball aux Wolves. À 32 ans, il va connaître une nouvelle franchise dans une carrière NBA particulièrement mouvementée, après être notamment passé par Atlanta, Oklahoma City, les Lakers, Boston, Houston, Toronto, Brooklyn, Golden State, Detroit, Sacramento et Cleveland. C’est sa 6e équipe en 20 mois, et sa 12e au total ! A une équipe du record absolu d’Ish Smith.

Les Cavaliers récupèrent de leur côté Tre Mann, un arrière de 25 ans qui apportera une solution moins coûteuse derrière les titulaires. Surtout, son contrat à 8 millions de dollars permet à Cleveland de poursuivre son été avec davantage de latitude financière.

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