Le numéro 21 de Kevin Garnett retiré face aux Celtics ?

Le symbole serait particulièrement bien choisi. Selon Dane Moore, le numéro 21 de Kevin Garnett pourrait être retiré le 28 février prochain, à l’occasion de la réception des Celtics au Target Center.

La franchise n’a pas encore officialisé la date, mais elle permettrait de réunir les deux équipes qui ont marqué la carrière de « KG ». Minnesota, où tout a commencé et où il est devenu MVP, et Boston, où il a décroché son unique titre NBA en 2008 et où son numéro 5 est déjà retiré.

Le plus important était toutefois de convaincre Kevin Garnett d’accepter cet hommage. Et pour cela, il aura fallu attendre le départ de Glen Taylor, avec lequel l’ancien intérieur entretenait des relations exécrables depuis la fin de sa carrière.

Quatre années pour renouer le dialogue

Depuis leur arrivée aux commandes, Marc Lore et Alex Rodriguez avaient fait du retour de Kevin Garnett dans le giron des Wolves l’une de leurs priorités. Après quatre années de négociations et le rachat de la franchise définitivement bouclé en juin 2025, les nouveaux propriétaires ont finalement réussi à renouer le dialogue avec le meilleur joueur de l’histoire de la franchise.

« Il était parfaitement évident que l’une des choses les plus importantes que nous pouvions faire comme propriétaires était de retirer le maillot de KG et de le ramener au Minnesota », avait expliqué Marc Lore. « Il fallait réparer la relation, parce qu’il représentait tellement pour les fans et pour toute la communauté. »

Depuis, « Da Kid » a accepté de devenir ambassadeur de la franchise, mais surtout que son numéro 21 soit enfin retiré. Le numéro 21 deviendra seulement le deuxième numéro retiré de l’histoire des Wolves, après le numéro 2 de Malik Sealy, décédé dans un accident de voiture en 2000.

En revanche, si le retrait du maillot est prévu le 28 février 2027, ça devrait faire un malheureux : Karl-Anthony Towns. Le champion NBA s’était promis d’être présent pour la cérémonie, sauf que ce soir-là, les Knicks reçoivent les Bucks.

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