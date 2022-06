Grand moment d’émotion pour le retrait du maillot de Kevin Garnett

Le numéro 5 de Kevin Garnett trône désormais au plafond du TD Garden aux côtés de toutes les autres légendes des Celtics, le club comptant désormais 24 numéros retirés. La cérémonie de retrait du maillot s’est déroulée à la fin de la rencontre entre Boston et Dallas, perdue par le club du Massachusetts.

Mais l’ambiance n’a pas été ternie et les fans présents, ainsi que le retraité, ont vécu un grand moment d’émotion.

Un discours pour Paul Pierce, Ray Allen présent

C’est Paul Pierce qui a apporté le trophée Larry O’Brien au centre du parquet, aux côtés d’un gros numéro #5, rejoint ensuite par bon nombre de ses coéquipiers aux Celtics, de James Posey à Kendrick Perkins en passant par Eddie House et Ray Allen.

Kevin Garnett s’est ensuite présenté à son tour au centre du terrain, sous les acclamations de la foule avant de s’asseoir pour assister à un premier discours du commentateur historique Mike Gorman, relayé ensuite au micro par Paul Pierce, qui a remercié KG pour avoir remis la fierté des Celtics au goût du jour. De nombreuses personnalités dont Jason Terry, Rajon Rondo, Doc Rivers, Bill Russell ou encore Isiah Thomas (copieusement sifflé) ont à leur tour transmis leurs félicitations via un clip.

Le co-propriétaire Wyc Grousbeck a lancé un nouveau clip retraçant cette fois les plus grands moments du « Big Ticket » sous la tunique des C’s. Une vidéo ponctuée de ce mémorable « Anything is possible ! » hurlé par KG juste après de la victoire en finale lors des playoffs 2008 face aux Lakers.

« Une épopée magique »

Kevin Garnett a pris le micro à son tour pour évoquer son intensité, son professionnalisme ou encore son arrivée aux Celtics provoquée par Paul Pierce. Il a invité Ray Allen pour une accolade (rejoint par Paul Pierce pour un câlin collectif), en lui promettant qu’il serait le prochain à connaître le même honneur, et a remercié tous ses coéquipiers, presque un par un, avant de revenir sur son plus bel accomplissement, le titre de 2008.

« On avait tellement confiance en nous, j’avais le sentiment que seules les blessures auraient pu nous arrêter. Et si nous n’avions pas connu de blessures par la suite, nous aurions probablement remporté quelques bagues de plus », a-t-il déclaré. « En playoffs, ça a été une épopée magique. Je me souviens de tellement de moments mémorables qui ont accompagné notre chemin jusqu’à notre victoire en finale ».

Quelques anecdotes mythiques ont ensuite été échangées entre les deux anciens coéquipiers, sur les qualités de catcheur de KG, ses tendances musicales ou ses difficultés face aux Spurs de Matt Bonner. Kevin Garnett a conclu l’entretien d’un gros « Beantown ! » avant de procéder à la montée de son maillot, avec des larmes sur les joues.