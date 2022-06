Le duo Doncic/Dinwiddie gâche la fête de Kevin Garnett à Boston

Il s’en est fallu de peu pour que Boston poursuive sa belle série et célèbre comme il se doit Kevin Garnett, honoré ce dimanche soir au TD Garden à l’occasion du retrait de son numéro #5. Avec l’aide d’un Luka Doncic en mode diesel (26 points, 8 rebonds, 8 passes décisives) et d’un duo de lieutenants Dinwiddie – Finney-Smith qui a répondu présent (18 et 19 points), c’est finalement Dallas qui est reparti avec la victoire.

Les 3-points de Jaylen Brown et Jayson Tatum, par deux fois, ainsi que l’application d’Al Horford ont permis à Boston de prendre les devants dans un premier quart-temps plutôt pauvre, marqué par la brève sortie de Luka Doncic, visiblement touché à la cuisse gauche (20-18).

Le Slovène a signé son retour en replaçant les Mavs en tête (24-25), jusqu’à ce que Jaylen Brown ne réchauffe enfin l’atmosphère, d’un énorme tomar sur Maxi Kleber, le tout devant Kevin Garnett. Robert Williams III sous le panier puis Jayson Tatum à deux reprises ont alors offert 9 longueurs d’avance aux C’s (41-32), un écart qu’ils ont su conserver jusqu’à la pause, ponctuée d’un 3-points au buzzer signé Spencer Dinwiddie (47-38).

Avec un Luka Doncic au trot et deux paniers à 3-points de Dorian Finney-Smith, Dallas a réussi à rester dans le coup (59-55) et même à passer devant, le « stretch four » des Mavs alignant cinq points de plus (62-63). Le rapport de force s’est inversé, et c’est le tandem Smart – Horford qui a dû s’arracher pour répondre au trio Doncic – Brunson – Finney-Smith, jusqu’au 3-points de Spencer Dinwiddie pour boucler le 3e quart-temps en faveur des Texans (73-76).

Ce sont les Celtics qui ont le mieux débuté le dernier acte, avec un 10-2 alimenté par les 3-points de Payton Pritchard et le lob de Derrick White pour Robert Williams III (83-78). Mais Dallas a pu compter sur Luka Doncic pour redresser la barre puis égaliser à 92-92 avec ses deux stepbacks derrière l’arc avant de trouver Spencer Dinwiddie pour le 3-points de la gagne (92-95), la dernière tentative de Jayson Tatum ne trouvant pas la mire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic décisif sur une jambe. Déjà strappé avant le match et visiblement touché à la cuisse gauche dès le premier quart-temps, le meneur des Mavs a mis un peu de temps à se remettre en route après être repassé par le vestiaire. Au fil de la deuxième mi-temps, on a retrouvé le vrai Luka Doncic jusqu’à ce final quasi parfait ponctué de ses deux missiles lointains et de son service pour le 3-points de Spencer Dinwiddie qui a scellé la victoire texane.

– Un hommage terni par une défaite. La fête en l’honneur de Kevin Garnett restera entachée par ce revers. Même si les Celtics ont reverdi depuis le début de l’année 2022 et que l’issue de la rencontre a été indécise jusqu’à la dernière seconde, ça reste une défaite, et ce n’est forcément pas la meilleure introduction pour le « Big Ticket ».

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Loin d’être au top de sa forme, le Slovène a tout de même été décisif dans le « money-time ». En plus de ses deux paniers à 3-points et de sa 8e passe décisive, il a été « clutch » en demandant le challenge sur le dernier coup de sifflet qui aurait pu offrir trois lancers à Marcus Smart pour égaliser.

✅ Dorian Finney-Smith. Le facteur X de la rencontre. Le poste 4 des Mavs était dans un bon soir de loin et s’est ainsi ouvert des opportunités vers le cercle qu’il a su exploiter. Auteur de 13 points dans le troisième quart-temps, et également présent sur la fin, il aura été parfait dans son rôle (19 points, 7/11 au tir, 4 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre).

⛔ La paire Brown-Tatum. Parce que le premier a été trop maladroit (14 points à 6/16) et parce que le second nous avait également habitué à mieux ces derniers temps (21 points à 7/23 au tir). Jayson Tatum aurait pu corriger le tir en égalisant à la dernière seconde, sans succès.

LA SUITE

Boston (41-28) : les Celtics débutent un « road trip » de quatre matchs à partir de mercredi soir, sur le parquet des Warriors

Dallas (42-26) : les Mavs poursuivent leur « road trip » mercredi soir à Brooklyn