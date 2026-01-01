Les Wolves ont mis quatre ans à se réconcilier avec Kevin Garnett

Le propriétaire Glen Taylor parti, Kevin Garnett a renoué avec les Wolves comme ambassadeur de la franchise et « Da Kid » a accepté que son maillot n°21 soit retiré, mettant ainsi fin à près d’une décennie de guerre froide.

Cette réconciliation intervient après quatre années de négociations entre Kevin Garnett et les nouveaux propriétaires majoritaires, Marc Lore et Alex Rodriguez, qui ont finalisé le rachat de la franchise en juin 2025. La date de la cérémonie de retrait de maillot n’a pas encore été annoncée, mais le plus dur est fait. On sait d’ailleurs que Karl-Anthony Towns, aujourd’hui aux Knicks, a promis d’être là.

« Il était parfaitement évident que l’une des choses les plus importantes que nous pouvions faire comme propriétaires était de retirer le maillot de KG et de le ramener au Minnesota », explique Marc Lore à The Athletic. « Il fallait réparer la relation, parce qu’il représentait tellement pour les fans et pour toute la communauté. »

Un seul maillot retiré dans l’histoire des Wolves

Pour comprendre à quel point la brouille était profonde, Kevin Garnett n’est apparu qu’une fois au Target Center depuis sa retraite en 2016 !

« Partout où nous allions, pas seulement dans Minnesota mais dans tout le pays, la seule question que nous posaient les fans des Timberwolves était : ‘Quand est-ce que Kevin revient dans l’organisation ?’ », rapporte Alex Rodriguez, ancienne superstar des Yankees. « D’une certaine manière, il est l’équivalent de Babe Ruth pour les Yankees. Il était donc essentiel d’emprunter le chemin de la réparation de cette relation. »

Les propriétaires ont ainsi invité Kevin Garnett à dîner dans l’appartement new-yorkais de Marc Lore en novembre 2023, où les discussions autour d’un éventuel rapprochement ont réellement commencé.

Puis les négociations se sont ensuite accélérées après la victoire de Marc Lore et Alex Rodriguez dans leur procédure d’arbitrage face à Glen Taylor en février 2025. Et voilà comment il y a 15 jours, on a appris que la réconciliation était officielle et le numéro 21 de Kevin Garnett prendra bientôt le chemin du plafond du Target Center. Pour l’instant, la franchise a retiré un seul numéro : le numéro 2 de Malik Sealy, décédé dans un accident de voiture.