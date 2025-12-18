Kevin Garnett et les Wolves, la grande réconciliation !

Neuf ans après son départ à la retraite, Kevin Garnett va de nouveau travailler avec les Timberwolves… et aussi avec le Lynx. Selon ESPN, le Hall of Famer s’apprête à endosser un rôle mêlant business, actions communautaires, initiatives auprès des fans et création de contenus.

Surtout, la franchise prévoit d’enfin retirer son numéro #21 à Minnesota. Un dossier longtemps bloqué par la brouille entre Kevin Garnett et l’ancien propriétaire Glen Taylor. Depuis la fin de sa carrière en 2016, « KG » s’était tenu à distance de l’organisation et refusait que son numéro soit retiré tant que Glen Taylor était aux commandes.

Le changement (compliqué) de gouvernance à la tête du club a donc fini par tout débloquer. Marc Lore et Alex Rodriguez, désormais aux commandes des Wolves et du Lynx, ont renoué le dialogue avec l’icône locale, jusqu’à trouver un terrain d’entente, après avoir finalisé leur prise de contrôle en 2025.

Légende absolue à Minneapolis, Kevin Garnett est le leader de la franchise aux points, rebonds, passes, interceptions et contres, et reste le seul MVP des Wolves (2004). De quoi donner une dimension supplémentaire à ce rapprochement, au moment où Minnesota veut renforcer sa culture et son lien avec ses gloires passées.