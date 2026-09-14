À Boston, Payton Pritchard devrait bientôt toucher le jackpot

Après le départ de Jaylen Brown, les Celtics devraient s’appuyer encore davantage sur Payton Pritchard pour compenser le vide laissé par le MVP des Finals 2024.

Et Boston pourrait rapidement joindre les actes aux paroles. À partir du 1er octobre, « PP » deviendra éligible à une nouvelle prolongation de contrat. Une occasion pour ses dirigeants de récompenser sa montée en puissance, lui qui sort d’une saison à 17,0 points, 5,2 passes décisives et 3,9 rebonds de moyenne.

Courant août, Payton Pritchard assurait pourtant ne pas encore penser à son prochain contrat, alors qu’il lui reste encore deux saisons sur son bail actuel.

« Je n’y pense pas vraiment. Ce n’est pas quelque chose que je regarde. Il me reste deux ans de contrat et il n’y a pas urgence. On en parlera, mais on a toute la saison prochaine pour discuter d’une prolongation. Pour moi, l’objectif, c’est juste de progresser et de devenir le meilleur basketteur possible », expliquait-il alors.

Plus de 20 millions de dollars par saison ?

D’après le Boston Globe, les Celtics devraient néanmoins chercher à le prolonger rapidement. Le meneur pourrait prétendre à un contrat supérieur à 20 millions de dollars par saison, très loin des 30 millions de dollars sur quatre ans qu’il avait acceptés en 2023.

Une telle revalorisation représenterait quasiment un triplement de son salaire annuel. Il faut dire que depuis cette prolongation, la cote de Payton Pritchard a considérablement grimpé. Champion NBA en 2024 puis élu Sixième homme de l’année, le joueur de 28 ans a également montré qu’il pouvait produire lorsqu’il était intégré au cinq majeur.

Son contrat est ainsi devenu l’un des plus avantageux de la ligue pour Boston. Mais avec davantage de responsabilités offensives à venir et un statut qui ne cesse de prendre de l’importance au sein de l’effectif, cette situation ne devrait plus durer très longtemps.

Les Celtics ont profité pendant plusieurs saisons d’un Payton Pritchard largement sous-payé par rapport à son rendement. À partir du 1er octobre, la facture pourrait devenir nettement plus salée…

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19:13 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14:06 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13:24 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22:15 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28:23 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3 2025-26 BOS 79 32:21 46.4 37.7 89.0 0.9 3.1 3.9 5.2 1.5 0.7 1.4 0.1 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.