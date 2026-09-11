Les Knicks cherchent toujours un troisième pivot

L’effectif des Knicks n’est peut-être pas encore bouclé puisque les dirigeants new-yorkais continuent d’étudier plusieurs possibilités pour compléter leur banc et apporter notamment un peu de profondeur dans la raquette.

Selon Ian Begley, Tony Bradley fait partie des joueurs surveillés par New York. Le pivot de 28 ans rejoint ainsi Drew Eubanks et John Konchar parmi les vétérans susceptibles d’intéresser les champions en titre.

Comme beaucoup d’autres franchises, les contraintes liées au second « apron » limitent toutefois les possibilités des Knicks. Sauf mouvement destiné à réduire leur masse salariale, ils devraient commencer la saison avec seulement 14 joueurs sous contrat standard, auxquels s’ajouteront leurs trois « two-way contracts ».

Sélectionné en 28e position de la Draft 2017, Tony Bradley possède déjà huit saisons d’expérience en NBA, et il était finaliste NBA l’an passé avec les Pacers. La saison dernière, il avait rempilé à Indiana avant de terminer l’exercice à Atlanta, où les Hawks cherchaient du renfort à l’intérieur après la blessure à la cheville de Jock Landale.

Un profil idéal pour jouer quelques minutes derrière le duo Towns-Drummond, voire plus en cas d’indisponibilité de l’un des deux.

Tony Bradley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 9 3:13 27.3 0.0 100.0 0.4 0.8 1.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 2018-19 UTA 3 12:00 50.0 50.0 3.0 2.0 5.0 0.3 2.0 0.7 1.0 0.7 5.7 2019-20 UTA 58 11:26 66.7 100.0 65.2 1.9 2.7 4.6 0.4 2.0 0.2 0.5 0.6 4.9 2020-21 PHI 20 14:21 68.0 0.0 63.6 2.0 3.3 5.2 0.9 1.4 0.3 0.3 0.7 5.5 2020-21 OKC 22 18:03 65.6 0.0 70.5 2.1 4.0 6.1 0.9 1.5 0.4 1.2 0.8 8.7 2021-22 CHI 55 9:59 58.5 65.5 1.2 2.2 3.4 0.5 1.1 0.2 0.6 0.6 3.0 2022-23 CHI 12 2:45 50.0 60.0 100.0 0.1 0.8 0.9 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 1.6 2024-25 IND 14 8:04 64.4 33.3 33.3 1.3 1.7 3.0 0.4 0.8 0.1 0.4 0.6 4.4 2025-26 ATL 3 11:20 45.5 50.0 1.3 1.7 3.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 3.7 2025-26 IND 38 10:57 55.7 50.0 74.4 1.5 1.3 2.8 0.5 1.6 0.2 0.4 0.2 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.