Deux vétérans dans le viseur des Knicks

À quelques semaines du training camp, New York garde plusieurs options ouvertes pour l’une des dernières places réellement disponibles dans son effectif. D’après SNY, les Knicks s’intéressent notamment à Drew Eubanks, qui pourrait venir renforcer le secteur intérieur derrière Karl-Anthony Towns et Andre Drummond.

À 29 ans, le pivot de 2m08 reste sur une saison compliquée à Sacramento, limitée à 42 matchs en raison de deux blessures au pouce gauche, dont une rupture d’un ligament qui avait nécessité une opération et mis fin prématurément à sa campagne. En 13 minutes de moyenne, il compilait 5,0 points, 3,0 rebonds et 0,6 contre.

S’il devait rejoindre New York, ce serait vraisemblablement pour tenter de gagner sa place pendant le training camp. Les Knicks envisageraient en effet de mettre plusieurs intérieurs en concurrence pour le rôle de troisième pivot.

John Konchar également surveillé

L’autre piste mène à John Konchar, devenu free agent après avoir été coupé par Minnesota. L’arrière/ailier de 30 ans venait tout juste d’être récupéré par les Wolves dans l’échange envoyant Josh Green à Utah.

Après six saisons et demie à Memphis, il s’est forgé une réputation de joueur de devoir, notamment grâce à sa polyvalence défensive, sa capacité à aider au rebond et à faire circuler le ballon. La saison dernière, entre Memphis et Utah, il tournait à 4,4 points, 4,3 rebonds, 2,1 passes et 1,5 interception en près de 20 minutes.

Avec 13 contrats garantis, New York devrait commencer la saison avec seulement 14 joueurs sous contrat standard afin de conserver un peu de marge sous le deuxième « apron ». La dernière place pourrait donc être réservée à un vétéran peu coûteux, capable d’apporter de la défense et de la profondeur sans alourdir davantage la masse salariale.