Andre Drummond, la doublure idéale pour les Knicks ?

Recruté cet été pour un an au salaire minimum par les champions NBA, Andre Drummond pourrait s’avérer être bien plus qu’un simple plan B après le départ de Mitchell Robinson. C’est en tout cas la conviction de son ancien entraîneur à UConn, le légendaire Jim Calhoun, qui voit le pivot de 32 ans s’intégrer parfaitement au collectif new-yorkais.

« Le basket lui a apporté énormément de choses, mais il ne l’a jamais changé », explique le technicien de 84 ans au New York Post. « Je pense qu’il sera un ajout parfait pour les Knicks, qui n’ont pas besoin de perturbations. Ils ont trouvé leur équilibre, disposent d’un grand leader et le coaching est excellent. Andre est un bon joueur, mais surtout un excellent coéquipier qui ne viendra pas bouleverser la dynamique du groupe. »

Un instinct pour le rebond

L’arrivée de Drummond prend encore plus de sens après le départ de Mitchell Robinson vers Boston. Si l’ancien All-Star n’a plus le même impact offensif qu’à ses débuts à Detroit, il reste l’un des meilleurs rebondeurs de la ligue.

Son ancien coach au lycée, Jere Quinn, estime d’ailleurs que cette qualité fait toute sa valeur. « Il a un véritable instinct pour le rebond. C’est un don », assure-t-il. « Toutes les équipes recherchent toujours ce joueur capable de dominer dans ce domaine. Et Andre le fait mieux que la plupart des pivots de la NBA. »

Avec son expérience, sa présence physique et ses qualités de rebondeur, Drummond devrait apporter une assurance précieuse à la rotation intérieure des Knicks, tout en acceptant un rôle limité. Un vrai «role player».

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 20:43 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32:20 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.2 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 30:31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 32:54 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 29:44 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 33:39 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 33:30 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.7 17.3 2019-20 CLE 8 28:08 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2019-20 DET 49 33:45 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2020-21 CLE 25 28:53 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 LAL 21 24:46 53.1 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.0 1.0 11.9 2021-22 BKN 24 22:18 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2021-22 PHI 49 18:24 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2022-23 CHI 67 12:40 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.7 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17:06 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 2024-25 PHI 40 18:47 50.0 15.0 62.2 2.7 5.0 7.8 0.9 2.4 1.0 1.4 0.5 7.3 2025-26 PHI 63 19:32 47.2 35.6 63.1 3.2 5.3 8.4 1.3 2.0 0.6 1.0 0.8 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.