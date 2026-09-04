Et maintenant, Kawhi Leonard va-t-il prolonger à Toronto ?

Maintenant que les sanctions sont tombées pour Kawhi Leonard et les Clippers, tout le monde va devoir avancer. La première étape du processus sera d’ailleurs de confirmer (ou non) le transfert avec les Raptors, qui remonte à fin juin, et qui implique également Brandon Ingram, Gradey Dick, deux « premier tour » de Draft, un « swap » de choix de Draft, ainsi que deux « second tour » de Draft.

À en croire ESPN, rien n’aurait cependant changé dans les intentions des dirigeants de Los Angeles, ni dans celles de leurs homologues de Toronto.

« À l’heure actuelle, les Clippers et les Raptors agissent comme si le transfert allait avoir lieu », a indiqué Shams Charania à l’occasion de son passage dans Pat McAfee Show. « Les deux camps ont déjà discuté mercredi soir et ils ont bien l’intention d’aller au bout de ce transfert. »

Une fin de carrière dans l’Ontario ?

Une fois le transfert officialisé, la grande question sera ensuite de savoir si, comme évoqué en juillet, Kawhi Leonard prolongera directement avec les Raptors.

« On s’attend à ce qu’une prolongation de contrat arrive dans la foulée », annonce Shams Charania, tandis que le double champion NBA a engagé un nouveau représentant. Histoire de remplacer son oncle Dennis Robertson, qui vient d’être interdit pendant cinq ans de toute activité auprès d’une franchise NBA au nom d’un joueur.

Rappelons que Kawhi Leonard est actuellement éligible à une prolongation de 123,7 millions de dollars sur deux ans. À désormais 35 ans, un tel contrat pourrait d’ailleurs l’emmener très près de la fin de sa carrière, au Canada, où il avait réalisé l’un des plus beaux exploits de l’histoire en 2019.

« Alors que je retourne à Toronto, je me concentre sur ce que je peux contrôler, refermer ce chapitre et avancer sur une page blanche », déclarait en tout cas l’ailier, une fois les sanctions à son encontre prononcées par la NBA.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.