Les Mavericks résistent toujours aux offres pour Kyrie Irving

Au début de l’été, l’intérêt autour de Kyrie Irving était manifeste. Mais les Mavericks avaient clairement fermé la porte, avec l’intention d’associer le meneur à Cooper Flagg. Masai Ujiri, nouveau président de la franchise, avait ainsi résumé la situation : « Kevin Durant m’a dit un jour qu’il n’y avait qu’un seul Kyrie Irving sur Terre. Donc je pense que nous devons trouver un moyen d’intégrer Kyrie à notre projet. »

Plus de deux mois après, rien n’a vraiment bougé. Dallas continue de repousser les approches dès qu’une équipe évoque un échange autour du champion NBA 2016. Mais, comme le rapporte Marc Stein, cela ne suffit pas à totalement refroidir les autres franchises.

Plusieurs continueraient ainsi de surveiller le dossier, dans l’attente de voir si les Mavericks iront réellement au bout de leur projet en associant Cooper Flagg, 19 ans, et Kyrie Irving, 34 ans. Un duo qui intrigue d’autant plus que le meneur n’a plus disputé de match officiel depuis le 3 mars 2025, date de sa rupture d’un ligament croisé.

Le début de saison comme révélateur

Après près de 18 mois sans compétition, la question sera donc autant de savoir dans quel état Kyrie Irving retrouvera les parquets que de mesurer la compatibilité de cette nouvelle équipe de Dallas.

Les premières semaines de saison régulière devraient ainsi apporter de premières réponses. Si l’association ne fonctionne pas comme espéré, ou si les Mavericks revoient leurs ambitions, les équipes actuellement à l’affût pourraient alors revenir à la charge.

Elles auront jusqu’au 11 février 2027, date limite des transferts, pour convaincre Masai Ujiri de revoir sa position.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 BRK 8 39 45.3 28.0 92.7 0.8 4.4 5.1 5.1 3.0 1.4 2.4 1.1 26.9 Total 619 34 47.0 39.1 88.3 0.8 3.1 3.8 5.7 2.3 1.3 2.6 0.4 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.