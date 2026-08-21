Quelle prolongation pour Josh Hart à New York ?

Comme son coéquipier Karl-Anthony Towns, Josh Hart pourrait profiter de l’été pour signer une prolongation de contrat à New York. Il y est éligible depuis le 10 août et elle pourrait justement grimper jusqu’à 132 millions de dollars sur quatre ans, souligne The Athletic.

Même s’il lui reste encore une année garantie (20.9 millions de dollars en 2026/27) puis une autre non garantie en « team option » (22.4 millions de dollars en 2027/28), l’ailier aurait en tout cas de fortes chances de sécuriser son avenir chez les Knicks dès cette intersaison, à 31 ans passés.

Ainsi, il se murmure qu’un nouveau bail de trois ans, compris entre 54 et 62 millions de dollars, devrait rapidement parvenir sur la table de Josh Hart. Lui offrant donc en moyenne entre 18 et 20 millions de dollars par an, tandis que les dirigeants new-yorkais doivent surveiller leurs finances avec l’éventuel futur contrat de Karl-Anthony Towns, sans oublier les jolis montants déjà touchés par OG Anunoby, Mikal Bridges et bientôt Jalen Brunson.

Sacré champion NBA pour la toute première fois lors de sa quatrième année à New York, le chouchou du Madison Square Garden reste sur une saison à 12 points, 7.4 rebonds, 4.8 passes et 1.1 interception de moyenne (41% à 3-points).

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NY 66 30:13 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 2.5 1.1 1.9 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.